Z kim spotyka się teraz Taylor Swift? Spekulacje wokół dwóch gorących nazwisk

Po tym, jak okazało się, że Taylor Swift rozstała się ze swoim partnerem Joe Alwynem, media natychmiast zaczęły łączyć ją z innymi mężczyznami. W sieci najczęściej przewijają się te dwa nazwiska.

Z kim spotyka się teraz Taylor Swift? Wśród kandydatów wymienia się Matty'ego Healy'ego oraz Fernando Alonso. Fot. George Walker IV/ Associated Press/ East News

Taylor Swift rozstała się z Joe Alwynem

Pierwsze plotki o rozstaniu Taylor Swift i Joe Alwyna pojawiły się na początku kwietnia tego roku. Powodem zakończenia ich trwającego sześć lat związku miały być "różnice charakterów" oraz fakt, że aktor znany m.in. z "Rozmów z przyjaciółmi" nie czuł się dobrze w świetle reflektorów, które skierowane były na jego partnerkę. Żadne z nich do tej pory jednak oficjalnie nie potwierdziło rozstania.

Fani piosenkarki, która jest obecnie w trakcie swojej szóstej głównej trasy koncertowej "The Eras Tour" początkowo rozpaczali, gdyż Joe miał być "tym jedynym", o czym Swift śpiewała w wielu piosenkach.

Później pojawiły się pogłoski, że Alwyn być może zdradził wokalistkę, na co dowodem miało być to, że wiele osób z bliskiego otoczenia artystki odobserwowało Joe'ego na Instagramie. Po tym wiele fanów Taylor straciło sentyment do aktora – wkrótce portale plotkarskie zaczęły wskazywać, kto może być nowym chłopakiem gwiazdy pop.

Kandydat nr 1: Fernando Alonso

Plotkarskie konto Deuxmoi jakiś czas temu zasugerowało, że Swift spotyka się z... kierowcą Formuły 1 Fernando Alonsem. Byłby to niecodzienny dla piosenkarki wybór, gdyż jak do tej pory umawiała się głównie z aktorami lub muzykami.

Plotka najwyraźniej spodobała się samemu rajdowcowi, gdyż zaczął wrzucać na swojego TikToka filmiki z muzyką Taylor w tle. Celem Alonsa było jednak raczej wykorzystanie pogłoski do celów marketingowych niż jej potwierdzenie. Para nie mogłaby się zresztą widywać fizycznie – tak jak wspomniałam wyżej, Swift jest w trakcie swojej amerykańskiej trasy koncertowej, podczas gdy kierowca Formuły 1 startuje w wyścigach w Europie Wschodniej.

Kandydat nr 2: Matty Healy

Dużo bardziej prawdopodobnym domniemanym chłopakiem Taylor jest Matty Healy, czyli wokalista brytyjskiego zespołu indie rockowego The 1975. Plotka ta ma nieco mocniejsze podstawy, gdyż Healy widziany był na koncertach Swift w towarzystwie jej przyjaciół. Po jednym z nich piosenkarka i rockman mieli być widziani, jak wchodzą do mieszkania Swift.

Fani piosenkarki są podzieleni, co do jej domniemanego "nowego chłopaka". Część z nich uważa, że Healy góruje nad Alwynem chociażby samym faktem, że pojawił się już na paru jej występach, podczas gdy aktor był widziany zaledwie raz na jej koncercie w ramach trasy "Reputation Stadium Tour" oraz generalnie nie pokazywał się na ważnych dla wokalistki wydarzeniach.

Inni z kolei wskazują na nieciekawą reputację Healy'ego. Matty (zgodnie z tym, co twierdzi) uzależnienie od heroiny ma już dawno za sobą, jednak kontrowersje wywołuje wciąż.

Rockman nie tylko zachowuje się prowokacyjnie na scenie, ale również jego zachowanie wobec fanek bywa tematem zaciętych dyskusji w internecie. Na początku tego roku Internet rozgrzał fakt, że podczas jednego z koncertów namiętnie pocałował jedną z kobiet pod sceną.

Matty czasami nie umie się również ugryźć w język, gdyż wielokrotnie musiał już przepraszać za swoje słowa. W kwietniu tego roku kajał się przed Ice Spicem za rasistowskie komentarze, które rzucił w podcaście "The Adam Friedland Show".

Swifties (tak nazywają się fanki oraz fani Taylor) przypomnieli również nieciekawe słowa Healy'ego z 2016 roku. Muzyk skomentował wówczas krążące w 2014 roku pogłoski, w których po raz pierwszy zaczęto go łączyć ze Swift. Rockman stwierdził, że był to tylko "flirt". Na tym jednak nie poprzestał.

"Nie ma k**wa takiej opcji! Nie jestem chłopakiem Taylor Swift (...) Je**ć to (...) To kompletnie pozbawiłoby mnie męskości" – powiedział wówczas. Wypowiedź nie spodobała się nie tylko fanom Swift, ale również feministkom, które oskarżyły go o mizoginię.

Czy Healy po latach zmienił zdanie na temat związku z Taylor? Pewnie już wkrótce się dowiemy. Wcześniej Matty był łączony z takimi kobietami, jak: