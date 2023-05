Zełenski spotka się z papieżem Franciszkiem ? "Możliwa jest rychła wizyta"

Jak podają włoskie media, niewykluczone, że już w najbliższy weekend prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Rzymie i spotka się z papieżem Franciszkiem. Byłoby to pierwsze spotkanie głowy Kościoła katolickiego z ukraińskim przywódcą od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma odwiedzić Rzym i spotkać się z papieżem. Fot. Vesa Moilanen/Lehtikuva Oy/East News

W ciągu najbliższych dni prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie przebywał w Europie, gdzie zaplanowano serię spotkań z przywódcami różnych krajów.

Kluczowa dla ukraińskiego przywódcy jest wizyta w Belinie i spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem oraz prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Papież spotka się z Zełenskim?

11 maja w godzinach wieczornych włoska agencja ANSA poinformowała, że "możliwa jest rychła wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie i spotkanie z papieżem Franciszkiem".

Włoskie źródła podają, że do wizyty Zełenskiego w Rzymie ma dojść najprawdopodobniej w sobotę i niedzielę. Przywódca Ukrainy ma się spotkać także z premier Włoch Giorgią Meloni.

Papież Franciszek spotkał się już z prezydentem Ukrainy w Watykanie 8 lutego 2020 roku. Tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji dwukrotnie rozmawiali przez telefon - 26 lutego i 22 marca 2022 roku.

27 kwietnia premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Szef ukraińskiego rządu rozmawiał także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Premier Ukrainy poprosił papieża o wsparcie działań Kijowa na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci, które są nielegalnie deportowane do Rosji. W trakcie rozmowy zostały omówione możliwe inicjatywy na rzecz wsparcia "formuły pokoju", zaproponowanej w ubiegłym roku przez prezydenta Zełenskiego, dotyczącej zakończenia wojny z Rosją. Denys Szmyhal ponownie zaprosił Franciszka do odwiedzenia Ukrainy.

28 kwietnia papież rozpoczął trzydniową wizytę na Węgrzech, gdzie spotkał się m.in. z premierem tego kraju, Viktorem Orbanem, który nadal wciąż utrzymuje relacje gospodarcze z Moskwą.

Franciszek wygłosił przemówienie skierowane do liderów politycznych na Węgrzech. Ostrzegał w nim przed niebezpieczeństwem rosnącego nacjonalizmu w Europie. Nawiązał również do kwestii toczącej się wojny w Ukrainie. Zaapelował o jej zakończenie, wzywając do podejmowania "konstruktywnych wysiłków na rzecz pokoju".

- Na obecnym etapie historii, niebezpieczeństw jest wiele. Zastanawiam się jednak, myśląc między innymi o udręczonej Ukrainie, gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju? - zaznaczał Franciszek.