O co chodzi z "bejba"? Ta maniera Blanki na początku "Solo" robi furorę w sieci

Maniera, z którą Blanka śpiewa utwór "Solo" z pewnością zapisze się w pamięci widzów Eurowizji jeszcze na długo. Internet zalewa od pewnego czasu charakterystyczne słowo, które znalazło się nawet na sukience gwiazdy. O co tak naprawdę chodzi z "bejba"? Wyjaśniamy.

O co chodzi z "Bejba" Blanki? Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Trwa Eurowizja 2023. Wokół naszej tegorocznej reprezentantki jest naprawdę głośno. A zaczęło się już podczas preselekcji, kiedy to słuchacze mieli sporo zastrzeżeń co do wokalu Blanki Stajkow i jej relacji z jury koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!".

"Bejba! It's kajna krejza" – te słowa z pewnością mówią wiele osobom, które są na bieżąco z tym, co dzieje się na Eurowizji. Ci, którzy jednak na co dzień nie śledzą wydarzeń związanych z muzyczną imprezą i jej artystami, mogą się zastanawiać, o co chodzi z "bejba"?

"Bejba" robi furorę w sieci

Internet od pewnego czasu zalewają memy z tym zwrotem, a na platformie tik-tok powstał nawet trend. "Bejba" używają też dziennikarze, prezenterzy, internauci czy komentatorzy transmisji.

Podłapali to również organizatorzy Konkursu Piosenki Eurowizji, którzy chętnie dodają to słowo przy oficjalnych wpisach z Polką w social mediach. Ponadto Blanka podczas oficjalnego otwarcia Eurowizji miała na sobie sukienkę z ogromnym napisem "bejba" w kolorze różowym.

O co chodzi i skąd się wzięło słowo "bejba"?

"Bejba" – co to jest i skąd się wzięło? Ma to oczywiście związek z piosenką "Solo". Blanka swój eurowizyjny utwór zaczyna właśnie słowem "baby", ale przez jej charakterystyczną manierę w głosie wychodzi: "bejba".

Na temat wymowy 24-latki wypowiedziało się kilku native speakerów. Co oni na to? Andy Carlisle w rozmowie z Plejadą wyjaśnił, dlaczego u Blanki słyszymy "bejba". – Ona wymawia niektóre słowa z akcentem w dół, kiedy my zaakcentowalibyśmy je w górę. Poza tym często kończy słowa z wyraźnym "a", kiedy my kończymy je na "i". Stąd słyszymy u niej te wszystkie "bejbA", "krejzA", a nie "bejbI", "krejzI".

Z kolei Jessica Col zwróciła uwagę, że Blanka brzmi jak Britney: – Nie wydaje mi się, by jej sposób wymowy podczas śpiewania był do końca zrozumiały. Jako native speaker jestem w stanie zrozumieć, co śpiewa, ale myślę też, że celowo śpiewa z taką manierą à la Britney Spears, przez który wymawia niektóre słowa w inny sposób, w jaki by wymówiła je podczas rozmowy.

"Bejba" bije rekordy popularności, a jak na tę sytuację reaguje sama wykonawczyni kawałka "Solo"? Blanka od pewnego czasu zdystansowała się do tego tematu i też zaczęło ją to śmieszyć.

– Jest mi z tym bardzo dobrze. W momencie, kiedy zaczęło mnie to śmieszyć i bawić, stwierdziłam, że jest to moje i mi się to podoba – powiedziała w rozmowie z dziennikarką radia ZET.