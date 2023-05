Ubijanie masła jak z "My Słowianie" podczas finału Eurowizji. Cleo zabrała głos

Podczas tegorocznego finału Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu organizatorzy zrobili ukłon w stronę Polaków, prezentując kobietę ubijającą masło. Nawiązali tym samym do piosenki "My Słowianie", która w 2014 roku została wykonana przez Cleo. Wokalistka postanowiła skomentować gest Brytyjczyków.

W przerwie między występami Armenii i Mołdawii kamery skupiły się na jednej z prowadzących. Hannah Waddingham zapowiadała kolejnego artystę, gdy nagle za jej plecami pojawiła się blondynka w ludowej sukience ubijająca masło.

Jest to oczywiste nawiązanie do piosenki "My Słowianie" Cleo i Donatana, którzy reprezentowali Polskę w 2014 roku podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji w Danii. Przypomnijmy, że ich występ oceniono jako dość skandaliczny.

Wówczas brytyjski komentator Eurowizji, Graham Norton, na widok roznegliżowanych dziewczyn żartobliwie przypomniał słuchaczom, że Polska to również kraj papieża Jana Pawła II.

Eurowizja 2023: Ubijanie masła podczas finału. Cleo skomentowała

Cleo zabrała głos postanowiła skomentować gest Brytyjczyków. W relacji na swoim Instagramie odniosła się do ogromu filmików, które nadsyłali jej fani, informując artystkę o tym, że Eurowizja wciąż o nich pamięta.

To jest recepta na Eurowizję, żeby występ był na tyle oryginalny, kolorowy, barwny, wyróżniający się, że po prostu cię zapamiętają. To chyba o to w tym chodzi. Dla mnie to jest radocha. Bo właściwie wspominają nas, co roku, a to była dla mnie cudowna przygoda. Cleo

Artystka w swoim krótkim nagraniu opowiedziała o emocjach, które towarzyszyły jej 9 lat temu. Nie omieszkała pominąć tego, jak bardzo zostali docenieni przez widzów z Europy. "Zajęliśmy 5. miejsce wśród publiczności, no więc o czymś to świadczy. Co by nie mówić Eurowizja jest, jaka jest, a to w sumie fajne, kolorowe wydarzenie" – podsumowała Cleo.

Przypomnijmy, że nasz ówczesny występ od większości pozostałych krajów wyróżnił motyw ludowy. Cleo na scenie pojawiła się w minisukience w ludowe wzory. Towarzyszyły jej tancerki Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze oraz dwie modelki. Wszystkie ubrane były w stroje ludowe. W końcowej klasyfikacji piosenka "My Słowianie" zajęła 14. miejsce.

Podczas tegorocznego konkursu Eurowizji nie zabrakło licznych emocji. Wielką zwyciężczynią okazała się Loreen, która zmiotła konkurencję, wykonując piosenkę "Tattoo". Podczas otwarcia wielkiego finału zaprezentowano klip ubiegłorocznych zwycięzców, Kalush Orchestry, w którym ku zdziwieniu wszystkich wystąpiła księżna Kate.

Chociaż Blanka robiła, co w jej mocy, w ostatecznym rozrachunku zajęła 19. miejsce z liczbą 93 punktów. Występ reprezentantki Polski wymownie skomentowała stacja BBC na Twitterze poświęconym Eurowizji. Po finałowym wykonie "Solo" opublikowali prześmiewczy wpis, drwiąc z nadmiernej oprawy graficznej.