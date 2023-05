Magdalena Stępień świętuje 32. urodziny. Nie zabrakło wzruszającej wzmianki o synu

Magdalena Stępień świętuje 32. urodziny. Z tej okazji dodała na Instagramie długi post, w którym podsumowała miniony rok. Modelka poinformowała, jak teraz wygląda jej życie. Nie zabrakło wzruszającej wzmianki o zmarłym Oliwierze. Wpis opatrzyła nagraniem, na którym widać kadry ze wspólnie spędzanego czasu z synem.

Magdalena Stępień swoją popularność zyskała za sprawą udziału w popularnym programie telewizji TVN "Top Model". Choć od lat sprawdza się w roli modelki to naprawdę głośno zrobiło się o niej, kiedy związała się z popularnym piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem.

Para doczekała się syna Oliwiera, którego spotkała bardzo przykra historia. Syn Stępień i Rzeźniczaka zachorował na bardzo rzadką odmianę nowotworu wątroby. Pomimo długiego leczenia i starań lekarzy, chłopiec zmarł mając zaledwie roczek.

Chociaż od śmierci Oliwiera minął już prawie rok, modelka wielokrotnie w wywiadach podkreślała, że każdy przeżywa śmierć na swój sposób. Pomimo tego robi wszystko, by wrócić do "normalnego życia".

Dziś Magdalena Stępień obchodzi swoje 32. urodziny. Z tej okazji na swoim Instagramie opublikowała długi post, w którym wspomniała ubiegłoroczne celebrowanie. Postanowiła podsumować miniony rok, a swój wpis opatrzyła wzruszającym nagraniem, na którym widać wspólne ujęcia z synem.

"Gdy patrzę wstecz na ten cały rok, aż trudno jest mi uwierzyć w to jak życie i los bywa przewrotne. To był trudny rok i nadal jest, nie chcę już tego tutaj roztrząsać, z wielu względów, ale chciałabym, abyście wiedzieli, że mam wdzięczność w sercu, którą chciałam się z Wami podzielić. W dniu swoich urodzin nie jestem sama" – zaczęła swój wpis.

Po chwili wspomniała, że otacza się cudownymi ludźmi, którzy "wspierali ją po narodzinach syna, w trakcie jego choroby, a także po jego odejściu". Modelka podkreśliła, że 32. urodziny kończy bez Oliwiera u boku, dziękując swoim przyjaciołom, że może zawsze na nich liczyć. Po chwili postanowiła wystosować do internautów krótki apel.

"Wiem, że zdania są podzielone w wielu kwestiach, odnośnie mojego życia i tego, jak ono wygląda po odejściu Oliwierka, ale jeśli mogę Was o coś prosić w tym dniu, to abyście okazali mi i innym więcej zrozumienia oraz troski w sytuacji, w której ja lub ktoś inny się obecnie znajduje. Jeśli czegoś nie doświadczyłeś, nie przeżyłeś, proszę nie oceniaj" – zaapelowała.

Na koniec modelka zdradziła, jakie plany ma na najbliższą przyszłość. Przyznała, że cieszy ją widok wiadomości od osób, którym pomogła, opowiadając o swoich przeżyciach i emocjach po stracie ukochanego dziecka.

"Każdy podnosi się ze swojej tragedii po swojemu, tak jak czuje, w taki sposób, jaki danej osobie pomaga. Ja będę w dalszym ciągu robiła swoje, starała się iść dalej, wierząc w to, że to, co robię i pokazuję na swoim Instagramie pomaga innym. Patrząc na ilość wiadomości, które otrzymuję, widzę, że moja postawa, to jak walczę o każdy dzień, że można żyć po stracie dziecka, mieć mniejsze bądź większe marzenia i je realizować, osiągać sukcesy, iść jakoś przez resztę tego życia, które nam tu na ziemi zostało, daje nadzieję wielu osobom" – podsumowała Stępień.