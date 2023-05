Próbowała odebrać z przedszkola cudze dziecko, chłopiec zareagował płaczem. Szuka jej policja

Wrocławska policja poszukuje kobiety, która na początku maja próbowała odebrać z przedszkola cudze dziecko. Okazało się jednak, że 4-latek zareagował na widok porywaczki płaczem i powiedział, że jej nie zna.

Portret pamięciowy kobiety poszukiwanej przez policję fot. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Próba uprowadzenia dziecka w przedszkolu we Wrocławiu

5 maja do przedszkola przy ul. Pułaskiego we Wrocławiu zgłosiła się kobieta, która chciała odebrać z placówki 4-letniego chłopca. Kobieta wskazała dziecko, ale nie była wpisana na listę osób uprawnionych do odbioru. Chłopczyk na jej widok zareagował płaczem.

Przytomna przedszkolanka odmówiła wydania dziecka. Co więcej, o próbie porwania natychmiast zawiadomiła policję i rodziców.

– Dostaliśmy informację przy odbiorze dziecka, że chwilę wcześniej była jakaś pani, tak naprawdę znikąd, bo ani my jej nie znamy, ani w przedszkolu też nikt jej nie widział wcześniej, no i przyszła, wskazała palcem konkretne dziecko, nasze dziecko i go chciała, że tak powiem, uprowadzić – opowiadał na antenie Radia Wrocław ojciec chłopca.

– Dziecko powiedziało, że nie zna tej pani, nauczycielka powiedziała, że dziecka nie wyda w takim razie, no i ta pani się "ulotniła". Wyszła z przedszkola, nie wskazywało to na jakąś pomyłkę, bo próbowałaby to jakoś wyjaśnić – powiedział mężczyzna. – Nikt by sobie nie zdawał sprawy, że takie rzeczy się dzieją. To się może zdarzyć wszędzie – przestrzegał.

Urząd Miasta we Wrocławiu: Procedury bezpieczeństwa zadziałały

Miejscy urzędnicy na antenie Radia Wrocław zapewnili, że procedury bezpieczeństwa w tym przypadku zadziałały i chłopiec nie został wydany.

– Dla pewności rozesłaliśmy jednak pismo do wszystkich placówek, by przyjrzały się swoim regulacjom i przypomniały o nich pracownikom – powiedział Marcin Miedziński z departamentu edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu w rozmowie z dziennikarzami.

Ustalono też, że 5 maja na terenie placówki nie działał monitoring. Kobieta jest poszukiwana na podstawie portretu pamięciowego stworzonego przez nauczycielkę przedszkola.

Osoby, które posiadają na temat porywaczki jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec pod nr tel. 47 87 143 44, 47 87 139 43 lub najbliższą jednostką policji.

Przypomnijmy, że w Polsce za uprowadzenie dziecka poniżej 15 roku życia zgodnie z przepisem 211 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

