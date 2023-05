Niepokojący ruch ze strony Rosji. Bombowce są coraz bliżej granicy NATO

redakcja naTemat

K ilkanaście bombowców, których Rosja używa do atakowania Ukrainy, zostało przeniesionych do bezy lotniczej Ołenia na Półwyspie Kolskim. Wcześniej strategiczne maszyny stacjonowały w bazie Engels, w której w grudniu doszło do eksplozji. Teraz znajdują się w miejscu oddalonym o zaledwie 200 kilometrów od granic Finlandii i Norwegii.