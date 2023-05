PiS zapowiada zniesienie opłat za państwowe autostrady. Które odcinki będą za darmo?

Jarosław Kaczyński zapowiedział zniesienie opłat na autostradach w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecał, że w pierwszej kolejności opłaty znikną na odcinkach zarządzanych przez państwo. Którymi autostradami, jeśli PiS spełni swoją obietnicę, pojedziemy za darmo?

Państwowych autostrad w Polsce nie ma zbyt wiele fot. Damian Klamka/East News

Państwowe autostrady za darmo

Jarosław Kaczyński zapowiedział na niedzielnej konwencji PiS, że zamierza zlikwidować opłaty za przejazdy po polskich autostradach. Najpierw mają zniknąć płatności za przejazd po odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, później za przejazd po autostradach prywatnych.

– Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy – zadeklarował prezes PiS.

Autostrady zarządzane w Polsce przez państwo:

A2 Konin-Stryków – koszt przejazdu 10,30 zł;

A4 Wrocław - Sośnica (160 km) – koszt przejazdu 16,20 zł.

W Polsce są dwa płatne odcinki autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Są to A2 na odcinku Konin – Stryków (103 km) oraz A4 z Wrocławia do Gliwic (162 km). Na obu odcinkach opłaty dla samochodów osobowych nieprzekraczających 3,5 tony wynoszą po 10 groszy za kilometr.

Na prywatne trzeba będzie poczekać

Prezes PiS podczas niedzielnej konwencji zapowiedział zmiany związane z pobieraniem opłat na autostradach prywatnych, których w Polsce jest znacznie więcej. Pieniądze zarobione na nich trafiają na konta prywatnych firm.

Prywatne autostrady w Polsce:

A1 Rusocin – Nowa Wieś (152 km) – koszt przejazdu 29,90 zł;

A2 Konin – Świecko (255 km) – koszt przejazdu 102 zł;

A4 Kraków – Katowice (61 km) – koszt przejazdu 30 zł.

– Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy – zapowiedział Kaczyński. Prezes PiS nie wyjaśnił jednak z jakich środków ma być finansowana ulga.

Czytaj także: https://natemat.pl/487310,kaczynski-800-plus-i-darmowe-leki-dla-seniorow-i-dzieci-nowe-obietnice-pis