PiS jednak zyskuje poparcie po konwencji z obietnicami? "Realna przewaga może być wyższa"

Nowe pomysły zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego sprawiły, że Prawo i Sprawiedliwość w jednym z sondaży zyskało większą przewagę nad opozycją. Partia rządząca wyprzedza Koalicję Obywatelską o ok. 6 punktów procentowych. Czy ta przewaga w rzeczywistości może być wyższa?

Sondaż. Kaczyński zyskuje przewagę po konwencji PiS. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

W miniony weekend w trakcie konwencji Prawa i Sprawiedliwości zostały zapowiedziane trzy głośne propozycje, które mają zostać zrealizowane na początku przyszłego roku, jeśli PiS utrzyma władzę.

Przypomnijmy: wśród pomysłów wymieniono waloryzację świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł, bezpłatne korzystanie z publicznych autostrad i darmowe leki dla młodzieży oraz osób po 65. roku życia.

Najwyraźniej wyborców zachęciły zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego propozycje. Dzień po konwencji, na zlecenie "Super Expressu" Instytut Badań Pollster zapytał Polaków: "Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddał(a)byś głos?".

Sondaż po konwencji PiS. Realna przewaga Kaczyńskiego może być znacznie wyższa?

Z sondażu wynika, że – w porównaniu z poprzednim badaniem – obóz rządzący niemal dwukrotnie zwiększył przewagę nad głównym ugrupowaniem opozycyjnym i teraz różnica wynosi ok. 6 punktów procentowych.

34,06 proc. respondentów wskazało, że w wyborach oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenną Polskę i Partię Republikańską). Natomiast 27,79 proc. badanych wskazało na Koalicję Obywatelską (Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Zielonych).

12,42 proc. poparłoby komitet Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe). 10,75 proc. Wskazało na Konfederację Wolność i Niepodległość. 10,01 proc. zagłosowałoby na Lewicę (Nową Lewicę i Razem). Do Sejmu nie weszłyby m.in. Porozumienie i Agrounia z poparciem 1,58 proc. oraz Kukiz’15, na które swój głos zadeklarowało 0,68 proc. respondentów.

Politolog prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w rozmowie z "Super Expressem" wskazała jednak, że realna przewaga Prawa i Sprawiedliwości może być znacznie wyższa. Podkreśliła, że w weekend Polacy niekoniecznie mogli śledzić polityczne zapowiedzi, które mogły dotrzeć do nich w poniedziałek.

Co ciekawe, z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że w porównaniu z ostatnim badaniem partia rządząca odnotowała spadek poparcia o 2 p.p. Warto zaznaczyć, że to badanie również zostało wykonane już po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego m.in. waloryzacji 500 plus. Łącznie PiS i Konfederacja zdobyłyby 212 mandatów, a partie opozycyjne 237.

Jak pisaliśmy w naTemat, jeszcze wcześniej sondaż UCE Research dla Onetu wykazał, że aż 46 proc. Polaków negatywnie patrzy na ideę podniesienia 500 plus do 800 zł. Jedynie 36,7 proc. uważa, że waloryzacja tego świadczenia to dobry pomysł. A czy 500 plus zaczyna obracać się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? 16,3 proc. wyborców rządu negatywnie patrzy na tę inicjatywę. Poparcie zadeklarowało 74,9 proc. uczestników badania. Również 27,8 proc. elektoratu Zbigniewa Ziobry nie popiera tego pomysłu.