"Niepracująca matka trójki dzieci". Po słowach o 800 plus zawrzało, odpowiedział Morawiecki

Trwa burza wokół waloryzacji 500 plus do aż 800 zł. Nie wszystkim podoba się inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. "Niepracująca matka trójki dzieci dostanie (...) więcej pieniędzy niż nauczyciel" – napisał na Twitterze wiceszef wielkopolskich struktur .Nowoczesnej. Odpowiedział mu sam Mateusz Morawiecki.

"Niepracująca matka trójki dzieci w przyszłym roku dostanie od państwa z różnych programów od 3552 do 3866 zł, czyli więcej pieniędzy niż początkujący nauczyciel, urzędnik, czy pracownik socjalny za prace" – napisał Michał Przybylak.

"Wsparcie bez pracy nie powinno być większe niż wartość pracy!" – dodał finansista i wiceprzewodniczący struktur .Nowoczesnej w Wielkopolsce. Jak wyjaśnił, dane wziął na podstawie zliczenia wartości między innymi 800 plus, rodzinnego kapitału opiekuńczego, ulgi na dzieci.

Jego wpis wyświetliło ponad 500 tys. użytkowników Twittera. Na deklarację odpowiedział między innymi Marcin Warchoł z Suwerennej Polski i Mateusz Morawiecki. "Matka trójki dzieci pracuje na 3 etatach 24 godziny na dobę. Proszę nie obrażać ludzi" – skrytykował poseł Zbigniewa Ziobry.

"Proszę Pana, po to mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy dwa razy tyle słuchali, co mówili. Niech Pan nie obraża kobiet, które w pocie czoła pracują, wychowując dzieci. Nigdy nie jest za późno na lekcje szacunku i pokory" – przekazał premier.

Burza po słowach działacza .Nowoczesnej o 800 plus

Nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali działacza .Nowoczesnej. Swoje trzy grosze do dyskusji dorzuciła także Anna Maria Żukowska. "Trudno mówić, że samotna matka trojga dzieci nie pracuje. Pan Przybylak, kiedy sam będzie miał dzieci, to się przekona. A póki co, niech nie podjudza przeciwko matkom" – stwierdziła. "Niezłe szczucie, a potem się dziwią, ze nie ma komu zapierdalać na januszy za miskę ryżu" – dodał Jan Śpiewak. W natłoku licznych komentarzy Przybylak zaczął prostować część wypowiedzi.

Najpierw wyjaśnił, że chodziło o nieaktywne zawodowo matki. "Bardzo szanuje prace matek przy wychowaniu dzieci, tak jak szanowałem moją Mamę, która niestety już nie żyje. Równie mocno szanuje pracę zawodową Polaków i uważam, że ich wynagrodzenie powinno być godne, wyższe niż świadczenia socjalne" – sprostował.

Nie tylko Przybylak z .Nowoczesnej. Szymon Hołownia przeciwko 800 plus

Protest przeciwko waloryzacji 500 plus to nie tylko kwestia internetowych dyskusji. Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 zapowiedziała, że jej partia nie poprze ani propozycji Jarosława Kaczyńskiego, ani inicjatywy Donalda Tuska.

– Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś leżą na stole: wszystkiego wszystkim więcej, w ramach 800 plus. Jak dodała, dotyczy to również propozycji ustaw Platformy Obywatelskiej – powiedziała.

– My po prostu chcemy rozmawiać na poważnie o państwie, które zacznie działać. Niepoważne są obietnice Platformy Obywatelskiej i niepoważne są obietnice Prawa i Sprawiedliwości, bo pokazują tylko jedną stronę monety – dodała.