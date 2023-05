Domagała zdradził program, w którym mógłby wziąć udział. Wspomniał o swoim "spektakularnym ciele"

Paweł Domagała od jakiegoś czasu współpracuje z telewizją Polsat. W najnowszym wywiadzie zdradził, czy chciałby wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami". Artysta wymownie odpowiedział, wskazując program, który wygrałby z łatwością. Wspomniał nawet o swoim "spektakularnym ciele".

W sieci często pojawiały się pogłoski jakoby Paweł Domagała miał wystąpić w popularnym show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Jak pisaliśmy w naTemat, najnowsza edycja programu decyzją Edwarda Miszczaka została przeniesiona na wiosnę 2024 roku. W trakcie najnowszego wywiadu dla portalu plejada.pl artysta zdradził, czy zobaczymy go w kolejnej odsłonie show, w które jury zasiada jego teść – Andrzej Grabowski.

Nie zgodziłbym się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Nawet jakby tam nie było teścia. Ja po prostu nie znoszę tańczyć. Nie lubię patrzeć na tańczących ludzi. Nie lubię... tańca, tzn. oglądania tańca. Także raczej nie. To jest coś, co mnie w ogóle nie pociąga. Paweł Domagała

Pomimo tego aktor-wokalista zdradził, w jakim innym talent show widziałby siebie. Wspomniał o innym programie, w którym mógłby wziąć udział. Domagała ocenił swoją sylwetkę. Tym samym nie szczędził sobie komplementów, mówiąc, że ma spektakularne ciało.

– Ja nie jestem miłośnikiem talent show. Mógłbym na przykład (wziąć udział – przyp. red.) w "Top Model". Ja myślę, że bym wygrał, bo tego nie widać tutaj, ale mam znakomite ciało. Myślę, że gdyby był taki odcinek, że jest nago, to mógłbym wygrać. Chowam to, bo nie chcę też się jakby afiszować z moim ciałem. Ale to jest spektakularne. Także myślę, że bym wygrał po prostu ten program – zażartował Domagała.

Aktor chwilę później przyznał, dlaczego drzwi do takiej kariery są przed nim zamknięte. – To jest w TVN u konkurencji, więc nie mogę. Także zamyka mi to trochę drzwi do takiej kariery – podsumował.

– Ja po prostu najlepiej wypadam nic nie mówiąc i będąc w samych slipach (...) Pozy posągowe to się nie sprawdza, to jest nuda i nikt niczym nie zachęca do tego. Ja bardziej tak kuszę – ocenił Paweł Domagała.

Paweł Domagała – kariera

Paweł Domagała zawodowo jest aktorem i muzykiem. Jakiś czas temu zdecydował się podjąć współpracę z telewizją Polsat. Wówczas wystąpił w roli jurora programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niebawem wystąpi podczas Polsat SuperHit Festiwal, w trakcie którego zaśpiewa na deskach Opery Leśnej w Sopocie.

Prywatnie pełni bardzo ważną życiową rolę męża i ojca. Dla szerszego grona widzów znany jest z komedii romantycznych i między innymi serialu "O mnie się nie martw". Fani zaś pokochali go za niezwykłą wrażliwość i przelewanie swojego serca w nuty.

Muzyczna kariera aktora rozpoczęła się od singla "Jestem tego wart", który znalazł się na płycie o tym samym tytule i został nagrany w domowym studiu. Chwilę później pojawił się kawałek "Weź nie pytaj" i właśnie wtedy Domagała wystrzelił na sam szczyt. Singiel pokrył się potrójną diamentową płytą. Jak sam przyznaje, swojego czasu w rankingach piosenek wybieranych na weselny "pierwszy taniec" prześcignął samego Eda Sheeran'a.