Gilon wymownie skomentowała zachowanie Miszczaka. Zdradziła, czy też boi się o pracę

Karolina Gilon wymownie o zmianach w Polsacie. Oceniła Edwarda Miszczaka Fot. instagram.com / @karolinagilonofficial

Karolina Gilon od 2019 roku współpracuje z telewizją Polsat. Prowadzi w niej takie programy jak "Love Island. Wyspa Miłości", a także "Ninja Warrior Polska". Wielokrotnie również występowała w roli gospodyni Polsat SuperHit Festiwal, który co roku odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie. W tym roku również jej nie zabraknie i Gilon poprowadzi jeden z wieczorów.

Z tej okazji celebrytki nie mogło zabraknąć podczas konferencji poświęconej festiwalowi. Warto wspomnieć, że w Polsacie ostatnimi czasy dochodziło do wielu zmian, które wprowadzał Edward Miszczak.

Prezenterka w najnowszym wywiadzie zdradziła, co sądzi na ten temat. W rozmowie z Plejadą Karolina Gilon oceniła również działania nowego dyrektora programowego stacji. Twierdzi, że Miszczak nie bez powodu został zatrudniony na tym stanowisku.

Przyszedł tutaj do nas po to, żeby wprowadzić pewne zmiany i właśnie to robi. Uważam, że są ludzie na odpowiednim miejscu, którzy wiedzą, co robią, i to oni decydują. Ja się w te decyzje nie wtrącam.

Karolina Gilon