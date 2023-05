Dramat w Legnicy. Matka głodziła, biła i znęcała się nad czwórką swoich dzieci

Najstarsze dziecko miało 9 lat, najmłodsze miesiąc. To do opieki nad nim, zmuszane było rodzeństwo. Kobieta w tym czasie chciała się wyspać. Kiedy dzieci odmawiały wykonywania poleceń, były bite pięściami po głowie oraz głodzone. 34-latka usłyszała zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego.

Legnica: Matka biła, głodziła i znęcała się nad czwórką dzieci. Są zarzuty Fot. NewsLubuski / East News

Legniczanka jest matką czwórki dzieci. Najmłodsze ma zaledwie miesiąc, najstarsze 9 lat. Jak informuje policja, kobieta głodziła dzieci, nie dbała o ich higienę, zakazywała utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, a także znęcała się fizycznie i psychicznie. To one były zobowiązane do opieki nad noworodkiem.

– Dzieci dawały pokarm małemu braciszkowi, przewijały go oraz uspakajały, kiedy płakał. Gdy nie chciały wykonywać poleceń matki, kobieta wyzywała je, poniżała, szarpała, biła pięściami po głowie i całym ciele. Ponadto legniczanka nie przyrządzała im posiłków, ograniczała jedzenie, nie dbała o ich higienę – powiedziała cytowana przez RMF FM kom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Nie ma zgody sądu na areszt 34-latki z Legnicy

Potomstwo, nad którym znęcała się 34-latka z Legnicy, trafiło do placówki opiekuńczej. Ona sama została aresztowana, ale ostatecznie ją wypuszczono. Prokurator chciał zastosowania wobec niej takiej kary zapobiegawczej, ale na to nie zgodził się sąd. Zostaje ona pod policyjnym dozorem i ma zakaz zbliżania się do dzieci.

Kobieta usłyszała zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad całą czwórką, za co grozi jej kara do pięciu lat więzienia. To kolejna już taka sytuacja, której dopuściła się legniczanka. Jak podaje RMF FM, w 2021 roku została ukarana za podobne przestępstwo.