Miszczak w końcu puścił parę w sprawie Dowbor. "Telewizja rządzi się nowymi twarzami"

Na początku maja mediami wstrząsnęła wiadomość, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadziła "Nasz nowy dom". Edward Miszczak, który od stycznia jest nowym dyrektorem programowym Polsatu, zdradził kulisy rozstania z prezenterką.

Edward Miszczak zdradził powody zwolnienia Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom". Fot. Paweł Wodzyński/ East News

Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzić programu "Nasz nowy dom"

Na początku miesiąca media obiegła smutna dla widzów formatu "Nasz nowy dom" wiadomość. "Po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu telewizji Polsat, nadesłanym do naszej redakcji. Słowa podziękowania i wdzięczności skierował pod adresem gospodyni programu Edward Miszczak, który od stycznia tego roku piastuje pozycję nowego dyrektora programowego Polsatu.

"Katarzyna Dowbor była prowadzącą programu 'Nasz Nowy Dom' od 2013 roku. W tym czasie ekipa Polsatu wyremontowała prawie 300 domów i mieszkań najbardziej potrzebującym rodzinom w całej Polsce. Telewizja Polsat i twórcy formatu dziękują Katarzynie za 10 lat wspólnie przeżywanych historii" – podsumowano.

Dowbor poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że to nie ona podjęła decyzję o rozstaniu się z programem Polsatu.

"Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" – skomentowała nie bez żalu dziennikarka.

Na chwilę obecną już wiadomo, że Dowbor zastąpi aktorka Elżbieta Romanowska. To nie pierwsza współpraca aktorki z telewizją Polsat. Widzowie mogli ją oglądać w takich serialach jak "Samo Życie", "Pierwsza miłość", "Świat według Kiepskich" czy "W rytmie serca".

Przypomnijmy, że Romanowska skradła serca widzów, biorąc udział w 5. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Wówczas artystka zajęła drugie miejsce w parze z Rafałem Maserakiem. Z kolei w 11. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajęła 3. miejsce.

Edward Miszczak: "Telewizja rządzi się nowymi twarzami"

Wirtualnym Mediom komentarz na temat zwolnienia Dowbor udało się uzyskać od samego Edwarda Miszczaka. Jego odpowiedź właściwie pokrywa się z tym, co zasugerowała na swoim Instagramie dziennikarka.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. (…) Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością – stwierdził dyrektor programowy Polsatu. Zapowiedział również, że może to nie być koniec przetasowań. – Jakby nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – zasugerował enigmatycznie.

Przypomnijmy, że o przejściu Miszczaka po 25 latach z TVN-u do Polsatu wiadomo było już od października 2022 roku.

"W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany. Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu. TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej drodze" – przyznał wówczas dziennikarz.