Dowbor gorzko podsumowała zakończenie współpracy z Polsatem. "Nowe szefostwo, nowe porządki"

Media obiegła przykra informacja na temat Katarzyny Dowbor, która pożegnała się z programem "Nasz Nowy Dom". Teraz głos zabrała główna zainteresowana. Jak się okazało, decyzja o zakończeniu współpracy nie należała do niej. Dziennikarka wymownie podsumowała szefostwo telewizji Polsat.

Dowbor nie odeszła z programu "Nasz Nowy Dom". Ostro skomentowała szefostwo Fot. instagram.com / @katarzyna_dowbor_official

Program "Nasz Nowy Dom" od 2013 roku prowadziła Katarzyna Dowbor

Wyszło na jaw, że dziennikarka żegna się z formatem. Słowa wdzięczności w oficjalnym oświadczeniu skierował pod jej adresem Edward Miszczak

Teraz głos zabrała główna zainteresowana. Dowbor opublikowała na Instagramie wpis, w którym wymownie podsumowała kierownictwo stacji

"Nasz Nowy Dom" to program pomagający od 10 lat rodzinom, które znalazły się w trudnym położeniu. Od 2013 roku gospodynią tego kultowego już formatu, emitowanego na antenie telewizji Polsat była Katarzyna Dowbor. Pomagała rodzinom z całego kraju – remontując im domy czy mieszkania. Teraz wyszło na jaw, że dziennikarka żegna się z programem.

Dowbor nie odeszła z programu "Nasz Nowy Dom". Ostro skomentowała decyzję kierownictwa

Szefostwo stacji wystosowało oficjalne stanowisko, w którym poinformowano, że "po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem". W nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu słowa podziękowania kierował pod adresem dziennikarki sam dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak.

Teraz głos w sprawie zabrała główna zainteresowana. Opublikowała na Instagramie post, w którym wyjaśniła, jak naprawdę wygląda sytuacja.

"Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem 'Nasz Nowy Dom' właśnie się zakończyła" – rozpoczęła swój wpis Katarzyna Dowbor. Jak się okazało, decyzja o zakończeniu współpracy nie należała do niej. Dziennikarka krótko, lecz wymownie podsumowała kierownictwo stacji.

Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Katarzyna Dowbor

Prowadząca programu "Nasz Nowy Dom" zdradziła, jak wiele znaczył dla niej program, dziękując ekipie, z którą miała okazję współpracować.

"Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu. Programem, który był misją i miał jedno niesamowite przesłanie – po prostu pomagał ludziom. Dawał nadzieję tym, nad których losem nikt się nie pochylał. Nam udawało się to aż przez 10 lat! To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę Wam za to teraz podziękować" – kontynuowała Dowbor.

Prezenterka postanowiła jednak wyróżnić w sposób szczególny jedną osobę, która dziesięć lat temu dała jej szansę poprowadzić ten program. To właśnie Nina Terentiew zaprosiła do współpracy Katarzynę Dowbor, wierząc, że zrobi to dobrze. "Ninko, robiłam to najlepiej jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu" – zwróciła się do byłej dyrektorki programowej dziennikarka.

Kończąc poinformowała, że czekają ją nowe wyzwania i zaprosiła fanów na wszystkie swoje profile w mediach społecznościowych. Pomimo tego, Katarzyna Dowbor nie kryje smutku z zakończenia 10-letniej przygody. "Tak trochę smutno, że już nigdy nie wypowiem tych magicznych słów: 'Wyremontujemy Wasz dom!'. Będę tęsknić za Wami! A teraz czuję się, jak panna z odzysku – znowu jestem do wzięcia" – spointowała żartobliwie.