"Superniania" skrytykowała Gessler. "A potem się martwimy, że młodzież tak klnie"

Dorota Zawadzka skrytykowała Magdę Gessler. Psycholożka znana jako "Superniania" skomentowała ostatni odcinek "Kuchennych rewolucji", w których słynna restauratorka nie gryzła się w język.

Dorota Zawadzka skrytykowała Magdę Gessler. Fot. Tomasz Jastrzębowski /REPORTER

Dorota Zawadzka skrytykowała Magdę Gessler

Dorota Zawadzka skrytykowała zachowanie Magdy Gessler w czwartkowym odcinku "Kuchennych rewolucji". Restauratorka znana z ciętego języka nie szczędziła ostrych słów pod adresem właściciela restauracji "Stary młyn" w Łomży.

"Palec zatrzymał mi się na 'Kuchennych rewolucjach' – 10 minut, kilkanaście wulgaryzmów w ustach prowadzącej. Nie pojmuję…" – skomentowała na swoim profilu na Facebooku "Superniania".

Pod postem internauci zaczęli bronić Gessler m.in. twierdząc, że przekleństwa stanowią jeden z najlepszych elementów popularnego programu TVN. "Naprawdę? A potem się martwimy, że dzieci i młodzież tak klnie…" – stwierdziła Zawadzka.

Psycholożka podkreśliła jednak, że ceni wiedzę i umiejętności restauratorki, chociaż ciężko jej przejść do porządku dziennego nad używanymi przez nią wulgaryzmami. "Magda jest świetna i kompetentna. Tylko te przekleństwa" – podsumowała pod jednym z komentarzy.

"Superniania" skomentowała wypowiedzi Macieja Rocka w RMF MAXX

To nie pierwszy raz, gdy "Superniania" skomentowała zachowanie osoby publicznej, które jej się nie spodobało. Na początku kwietnia Zawadzka napisała w swoim poście, że nie podobało jej się to, co usłyszała na antenie radia RMF MAXX.

"Od rana skoczyło mi ciśnienie. Państwo w radio robią sobie podśmiechujki z pewnej młodej artystki, że nie idzie na studia. Że po maturze zajmie się swoją karierą, a przecież na pewno czekał na nią indeks z AGH. Ha, ha, ha. Przypominam, że nie ma obowiązku ani wymogu studiów wyższych, ale jest wymóg kultury w radiu" – napisała w poście Zawadzka.

"Maciej Rock i Irek Jakubek z koleżanką taką radość mieli, że można komuś dołożyć. Szczególnie kobiecie, szczególnie młodej… Okropne" – oceniła psycholożka.

Wytknęła Rockowi, że on sam nie ukończył studiów, bo wolał skoncentrować się na pracy. "PS. Szczególnie że, jak czytamy w Wiki (red. Wikipedii), Maciej Rock także kiedyś tam skupił się na karierze w TVP, a nie na studiach" – podsumowała wpis, załączając zrzut ekranu z Wikipedii na temat prowadzącego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Wiele osób zgodziło się z Zawadzką, że w dzisiejszych czasach nie powinno się stygmatyzować młodych ludzi i dzielić na tych, którzy dyplom mają i nie mają.

"Nie studia czynią człowieka mądrym i inteligentnym, co widać po niektórych osobach"; "Masakra jak usiłuje się dzielić ludzi na tych lepszych i gorszych"; "A później lament, że tyle depresji wśród młodych ludzi. To nie jest istotne dla nikogo poza tą dziewczyną, jakie decyzje podejmuje. Ważne by była w zgodzie z sobą i robiła to co kocha" – pisali w komentarzach pod wpisem internauci.

W audycji radiowej najprawdopodobniej chodziło o Roxie Węgiel. – Na pewno nie pójdę na wokal do żadnej artystycznej szkoły, bo to nie mój vibe. Muszę mieć dużą swobodę, a jednak w szkole muzycznej jest się bardzo ograniczanym. To nie jest tak, że wchodzisz do studia i robisz własną piosenkę. Tam trzeba zrealizować program – mówiła gwiazda o dalszej edukacji w niedawnym wywiadzie z naTemat.