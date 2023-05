Doda i Steczkowska rozbawiły fanów do łez tym TikTokiem. "Ma nauczyć mnie gracji"

Doda i Justyna Steczkowska spotkały się ostatnio na finale "Szansy na sukces. Opole 2023". Gwiazdy świetnie się razem bawiły, co pokazały przed obiektywami fotoreporterów. Śmiały się i żartowały, a co więcej wpadły na pomysł nagrania śmiesznego wideo. Wylądowało ono na TikToku. Fani są zachwyceni dystansem wokalistek.

Spór Dody i Justyny Steczkowskiej miał swój początek w 2008 roku, gdy na ekrany wszedł nowy format "Gwiazdy tańczą na lodzie". Tam regularnie dochodziło między piosenkarkami do słownych spięć.

Steczkowska żaliła się, że Rabczewska nie szczędzi jej kąśliwości i bez powodu uprzykrza jej życie za kulisami programu. Dodę bolało zaś to, że Justyna nazywa ją Dorotą, czego ta po prostu nie lubiła i sobie nie życzyła.

W kolejnych latach artystki nie wypowiadały się o sobie przychylnie w wywiadach. Dodajmy, że pierwszy przełom w relacjach artystek nastąpił w 2019 roku przy okazji koncertu "Artyści przeciw nienawiści", którego pomysłodawczynią była Doda. Celem imprezy była walka z hejtem.

W ubiegłym roku jubileusz Dody, czyli koncert "Doda czy Dorota? Rabczewska, jakiej nie znacie!" zorganizowany z okazji 20-lecia kariery scenicznej, okazał się dla artystek pretekstem do wyciągnięcia do siebie dłoni.

Od tamtej pory gwiazdy mają ze sobą pozytywne relacje, co można było zobaczyć przy okazji finałowego odcinka "Szansy na sukces. Opole 2023". Doda w bardzo obcisłej, długiej, złotej sukni, będąc na wysokich obcasach, musiała dołożyć wszelkich starań, aby wyglądać zgrabnie, poruszając się w ewidentnie nie specjalnie wygodnym komplecie. Zwróciła się o poradę do profesjonalistki. Na TikToku widzimy, jak Steczkowska uczy Dodę, jak poruszać się z gracją. – Czujesz to? Poczułaś to? – spytała 50-letnia gwiazda. – Czuję to na maxa. Myślę, że idzie mi zaj*biście – odpowiedziała Doda, drepcząc za koleżanką. Piosenkarki rozbawiły fanów do łez.

"Kiedyś się nienawidziły, ale wyciągnęły ręce do siebie i jest zgoda. Można? Można!"; "Pokazałyście ogromną klasę, podając sobie rękę"; "Dobrze, że leżę. Ale fajnie się patrzy na Was tak razem"; "Fajnie, że udało Wam się spotkać znowu, przywitać jak ludzie i jeszcze nagrać filmik" – komentowali fani, odnosząc się do wieloletniego konfliktu gwiazd.

Nie zabrakło też nawiązania do incydentu, który miał miejsce podczas konferencji prasowej Polsat SuperHit Festiwal. "Nie to, co Edzia - foch na zawsze"; "Tylko Edyta ciągle obrażona, no cóż trudno"; "No i super. Jesteście wielkie. Edytka niestety nigdy nie dorośnie Wam do pięt" – reagowano.

Nadmieńmy, że ostatnio było głośno o tym, że Edyta Górniak ostentacyjnie pokazała, że nie darzy Dody sympatią i szacunkiem. Nie jest też tajemnicą, że Steczkowska i Górniak też mają ze sobą na pieńku.