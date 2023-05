Utwór "Gladiator" Janna śpiewany przez Blankę? Internauci oniemieli, gdy to usłyszeli

Preselekcje do tegorocznego konkursu Eurowizji wywołały w sieci prawdziwą burzę. Ostatecznie biało-czerwone barwy w Liverpoolu reprezentowała Blanka z utworem "Solo". Uplasowała się na 19. miejscu. Niektórzy dalej przeżywają to, że zamiast niej powinien wystąpić Jann z piosenką "Gladiator". Tymczasem pokazano, jak ten numer brzmiały w wykonaniu Blanki. Internauci są zaskoczeni.

Jak brzmi utwór "Gladiator" Janna śpiewany przez Blankę? Internauci ocenili Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Jann zaskarbił sobie sympatię eurowizyjnych fanów piosenką "Gladiator", która, jak tłumaczył, opowiada o jego wrażeniach dotyczących wejścia w świat show-biznesu

23-latek, choć nie pojechał do Liverpoolu, prędko zyskał popularność. Tego lata usłyszymy go podczas wielu festiwalów w Polsce

Tymczasem internauta pobawił się sztuczną inteligencją i pokazał, jak brzmiałby kawałek Janna, gdyby śpiewała go Blanka

Niektórzy stwierdzili, że mógłby być to eurowizyjny hit - znacznie lepszy niż "Solo"

"Jako fanka Eurowizji jestem wkurzona. Nie tylko tym, że wygrała fałszująca Blanka, ale żenującym poziomem preselekcji i traktowaniem muzyki przez TVP jak g*wna. I nie będę tutaj szerzyła żadnych spiskowych, ale zwyczajnie zatrzymaliśmy się muzycznie na latach 2000. 'Solo' od wielu kawałków na Eurowizji 2023 dzieli ocean. Ocean, który spośród uczestników koncertu 'Tu bije serce Europy' mógłby przekroczyć tylko Jann, niepokorny, oryginalny i świeży" – oceniła w naTemat Ola Gersz, redaktor prowadząca dział Kultura.

Blanka Stajkow i tak zaszła znacznie dalej niż wszyscy się spodziewali. Dostała się do finału, który odbywał się w Liverpoolu 13 maja. Bejba "udowodniła, że jest wojowniczką" - udźwignęła potężną falę hejtu, wychodząc z podniesioną głową i uśmiechem z tego, że stała się najgorętszym memem ostatniego miesiąca.

Nasza reprezentantka zajęła finalnie 19. miejsce na 26 państw uczestniczących. Od jury Polka otrzymała niestety tylko 12 punktów i był to trzeci najgorszy wynik – słabiej wypadły tylko Chorwacja i Niemcy.

Niektórzy miłośnicy eurowizyjnych emocji dalej stoją przy swoim - tzn. twierdzą, że gdybyśmy wysłali Janna jako reprezentanta, to Polska mogłaby uplasować się nawet w pierwszej piątce. To jednak "gdybanie".

Co ciekawe, na TikToku wylądowało nagranie, które pokazuje jak brzmiałaby piosenka 23-latka w wykonaniu "Bejby". Wideo z kawałkiem zostało sfabrykowane przez sztuczną inteligencję. Ktoś zwyczajnie podłożył głos Blanki pod słowa numeru "Gladiator". Efekt?

Wielu internautów zdziwiło się, że brzmi to całkiem przyzwoicie. "To byłby hit na Eurowizji"; "Lepiej się słucha niż Janna"; "No już lepiej niż Solo" – reagowali. Inni pozostali przy tym, że Jann i jego głos to jest prawdziwy strzał w dziesiątkę. "Jann płakał, jak słuchał" – stwierdzili.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Jan Rozmanowski gościł w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedział o swojej dotychczasowej, muzycznej drodze.

– Czuję się wygrany (red. w kontekście preselekcji). Dla mnie to jest bardzo fajne, że zebrałem wokół siebie takich ludzi, którzy mnie wspierają. Mogę działać i tworzyć z jeszcze większym wsparciem i większą liczbą odbiorców – oznajmił. – Jestem z muzycznej rodziny. Od dziecka robiłem coś z muzyką i trochę w ustawieniach domyślnych miałem to, że będzie zajmował się muzyką – wyjaśnił Jann, podkreślając, że na swoim koncie ma wyprowadzkę z Polski.

Uczęszczał do Flynn Performing Arts School, jak również studiował wokal na uczelni BIMM w Londynie. Obecnie mieszka w Warszawie i rozwija skrzydła w branży.

– Kiedy wyprowadziłem się do Wielkiej Brytanii, nauczycielka śpiewu zauważyła, że śpiewam kontratenorem, powiedziała, że to niesamowity głos i zaczęła mnie kształcić w tym kierunku. Całą rodziną zdecydowaliśmy się wyjechać do Irlandii Północnej, gdy miałem 15 lat. Moi znajomi zmieniali szkołę, a ja zmieniałem wszystko. Ostatecznie wyszło na dobre, skończyłem szkołę z najlepszym wynikiem – oznajmił.