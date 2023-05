Dzięki Loreen Szwecja wyrównała rekord. Te kraje wygrały Eurowizję najwięcej razy w historii

Polska nigdy nie wygrała Eurowizji, ale mamy nadzieję, że wszystko przed nami. Jednak są takie kraje, które w 67-letniej historii konkursu wygrały kilkukrotnie i są (albo były) prawdziwymi eurowizyjnymi gigantami. Oto państwa, które najczęściej triumfowały w Konkursie Piosenki Eurowizji. Uwaga, jest wśród nich Szwecja, która wygrała również w tym roku i wyrównała rekord.

Szwecja triumfowała aż siedem razy, ale nie była jedyna Fot. AP Photo/Ronald Zak

Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest od 1956 roku, a w tym roku odbył się po raz 67.

Eurowizja to najdłużej transmitowany coroczny konkurs muzyczny w historii: wpisana jest nawet do Księgi Rekordów Guinnessa

Które kraje wygrały Eurowizję najwięcej razy? Na pierwszym miejscu są Irlandia i Szwecja, która wyrównała rekord po drugim zwycięstwie Loreen w 2023 roku

Są też kraje, które nigdy nie wygrały Eurowizji. Wśród nich: Polska

W sobotę 13 maja poznaliśmy zwyciężczynię 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Została nią Loreen, która reprezentowała Szwecję piosenką "Tattoo" i zdobyła ostatecznie 583 punkty. Artystka ma już koncie eurowizyjną wygraną – w 2012 roku jej hit "Euphoria" zdobył pierwsze miejsce.

Tym samym Loreen została pierwszą kobietą, która wygrała Eurowizję dwa razy i drugą osobą w historii, której udała się ta sztuka: wcześniej dwa razy zwyciężył Johnny Logan z Irlandii (w 1980 roku z "What's Another Year" i 1987 roku z "Hold Me Now). Technicznie rzecz biorąc, Logan wygrał... trzy razy (trzeci raz jako kompozytor), bo w 1993 roku skomponował zwycięską dla Irlandii piosenkę "Why Me?", którą zaśpiewała Linda Martin.

Poważnym konkurentem dla Szwedki w drodze do zwycięstwa był reprezentant Finlandii – Käärijä z utworem "Cha Cha Cha". Gdyby nie głosy jurorów z 37 państw, wokalista znalazłby się na pierwszym miejscu, bowiem publiczność dała mu aż 376 punktów (Loreen zdobyła 243 punkty od widzów). Po zsumowaniu głosów od jurorów i fanów charyzmatyczny Fin skończył konkurs z 526 punktami, a wielu internautów twierdzi, że to on powinien wygrać. Nie brakuje kontrowersji i teorii spiskowych wokół wygranej Loreen.

Kontrowersje kontrowersjami, ale Eurowizja 2023 przeszła już do historii. Pora na podsumowania, bo dzięki wygranej Loreen Szwecja wyrównała rekord Irlandii – te dwa państwa wygrywały Eurowizję największą liczbę razy. Ile?

Ile razy Szwecja wygrała Eurowizję? Oto kraje, które wygrywały Konkurs Piosenki Eurowizji najwięcej razy w historii

Najwięcej razy, bo aż siedem, wygrywały Irlandia i Szwecja. Pierwsze z tych państw, Irlandia w ostatnich latach nie radzi sobie najlepiej, a od 2007 roku znalazła się w top 10 tylko raz (w 2011 roku, gdy duet Jedward zajął ósme miejsce). Jednak przed laty była prawdziwym eurowizyjnym mistrzem i zwyciężyła w latach:

1970: Dana "All Kinds of Everything"

1980: Johnny Logan "What's Another Year"

1987: Johnny Logan "Hold Me Now"

1992: Linda Martin "Why Me"

1993: Niamh Kavanagh "In Your Eyes"

1994: Paul Harrington i Charlie McGettigan "Rock 'n' Roll Kids"

1996: Eimear Quinn "The Voice"

Z kolei Szwecja, inaczej niż Irlandia, znowu zaczęła triumfować w ostatnich latach, a pierwsze zwycięstwo ma z ikoniczną ABBĄ, która dzięki Eurowizji stała się gwiazdą na całym świecie. Ten kochający Eurowizję kraj wygrywał w latach:

1974: ABBA "Waterloo"

1984: Herreys "Diggi-Loo Diggi-Ley"

1991: Carola "Fångad av en stormvind"

1999: Charlotte Nilsson "Take Me to Your Heaven"

2012: Loreen "Euphoria"

2015: Måns Zelmerlöw "Heroes"

2023: Loreen "Tattoo"

Na drugim miejscu w największej liczbie wygranych plasują się Luksemburg, Francja, Holandia i Wielka Brytania z pięcioma zwycięstwami. Luksemburg wygrywał w latach 1961, 1965, 1972, 1973, 1983, Francja – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977, Holandia – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019, a Wielka Brytania zwyciężyła w latach: 1967, 1969, 1976, 1981, 1997.

Dalej znalazł się Izrael, który ma na koncie cztery zwycięstwa (1978, 1979, 1998, 2018), oraz Norwegia i Dania, które mają po trzy wygrane (Norwegia: 1985, 1995, 2009; Dania: 1963, 2000, 2013).

Które kraje nigdy nie wygrały Eurowizji?

W tym gronie niestety znajduje się Polska, która zadebiutowała na Eurowizji w 1994 roku. Edyta Górniak z "To nie ja" zdobyła wówczas drugie miejsce. Tego sukcesu nigdy już nie powtórzyliśmy (jak na razie).

Nasze kolejne najlepsze występy miały miejsce: w 2003 roku, gdy Ich Troje z "Keine Grenzen" zajęło siódme miejsce; w 2012 roku (Michał Szpak z "Color of Your Life" na ósmej pozycji); i w 2022 roku, kiedy Ochman ("River") znalazł się na 12 miejscu. W tym roku Blanka z "Solo" ostatecznie uplasowała się na 19. miejscu.

Jakie jeszcze kraje nigdy nie wygrały Eurowizji?