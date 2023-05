Rozpoczął się sezon "żniw" dla gwiazd estrady. Tyle zarobią podczas letnich koncertów [RANKING]

Kamil Frątczak

P owoli zbliża się letni sezon, a dla wielu artystów to bardzo pracowity czas. Festiwale, koncerty to żniwa dla muzyków, których w tym okresie nie brakuje. Wśród gwiazd, które można będzie często usłyszeć, jest Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak. Jednak to nie one zainkasują najwięcej za swoje koncerty. Rekordzista zgarnia ponad milion złotych.