Gdzie pracował Jarosław Kaczyński? Oto ścieżka zawodowa prezesa PiS

Jak wygląda ścieżka zawodowa Jarosława Kaczyńskiego? Donald Tusk podczas jednego ze spotkań z wyborcami opowiedział o swojej karierze i zaznaczył, że "nie narzeka na brak doświadczenia zawodowego i ma wielką satysfakcję z tego, że pracował w różnych miejscach". Nawiązał także do prezesa PiS. Nie wszyscy wiedzą, że Kaczyński był w przeszłości np. bibliotekarzem.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk kontynuuje objazd po Polsce, a 22 maja spotkał się z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego. W trakcie wystąpienia poruszył temat swojej ścieżki zawodowej.

Odniósł się tym samym do narracji ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że były przewodniczący Rady Europejskiej nigdy nie pracował fizycznie. Przy okazji zaznaczył, że "trzeba szanować człowieka za to, że pracuje, że jest gotowy do pracy".

Donald Tusk podkreślił, że nie narzeka na brak doświadczenia zawodowego i ma "wielką satysfakcję z tego, że pracował w różnych miejscach i różnych rolach przez całe swoje dorosłe życie".

– W sumie najdłużej byłem chyba robotnikiem fizycznym. Śmieją się z tych kominów i innych, ale to ciężka praca i nie bardzo wiem, dlaczego ta partia, która udaje partię taką ludową, tak często kpi z kogoś, kto pracował fizycznie, malując na wysokościach kominy. Przez osiem lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę – zaznaczył lider PO.

Dodał, że prowadził też wydawnictwo książkowe, a jego pierwszy wyuczony zawód to nauczyciel historii. Opowiadał również, że w przeszłości pracował jako dziennikarz, a na początku stanu wojennego sprzedawał pieczywo. Jak stwierdził, "dialogi w czasie tej pracy były bardzo pouczające".

Gdzie pracował Jarosław Kaczyński?

Lider Platformy wskazał, że bardzo by chciał, "żeby w Polsce znowu ci, którzy ciężko pracują, byli górą, żeby praca znowu się opłacała". Odniósł się także do kariery prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, zaznaczając, że: "Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu, a ja jestem elitą".

– Nie zarobiłem tyle, ile Morawiecki, nie mam takich nieruchomości jak fundacje Kaczyńskiego, ale nauczyłem się jednego i naprawdę mówię serio: spotykałem ludzi kapitalnych, mądrych i uczciwych w najprostszych, najtrudniejszych pracach fizycznych i zdarzało mi się spotykać łajdaków z tytułami profesorskimi, albo głupców pełniących rolę ministrów czy premierów – zaznaczał.

A czym zajmował się Jarosław Kaczyński zanim został prezesem partii? Od 1971 roku do 1976 roku zatrudniony był jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Następnie, do 1981 roku, pracował jako adiunkt w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1982-1983 pracował na etacie starszego bibliotekarza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Ponadto, prezes PiS był jednym z założycieli Fundacji Prasowej "Solidarność", która powstała w 1990, a w latach 1994-1997 kierował działem wydawniczym w spółce z o.o. "Srebrna".

W 1968 był wśród studentów biorących udział w wiecach organizowanych w ramach tzw. wydarzeń marcowych. Karierę polityczną rozpoczął w 1976 roku. Wtedy współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Od tego momentu nie znika z polskiej sceny politycznej. Od 2003 roku pełni funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości.