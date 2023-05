Nie cofną się przed niczym, aby ochronić swoje dzieci. Oto sześć filmowych matek-twardzielek

To, że mamy są superbohaterkami, wiemy nie od dzisiaj. Są nimi oczywiście każdego, najzwyklejszego dnia, ale to w sytuacjach krytycznych pokazują swoje badassowe "ja", gdy bronią swoje dzieci niczym waleczne niedźwiedzice. Specjalnie na Dzień Matki wybraliśmy sześć filmów o silnych matkach, prawdziwych twardzielkach. Mamy, naprawdę jesteście niesamowite!

Matki są superbohaterkami. Nawet te przyszywane, jak Ellen Ripley Fot. Kadr z filmu "Obcy – decydujące starcie"

Filmy o silnych matkach na Dzień Matki

Co obejrzeć w Dzień Matki ze swoją mamą? Tych sześć filmów o twardych matkach to naprawdę dobry wybór, chociaż znakomitych postaci mam znajdziecie w kinie znacznie, znacznie więcej (chociażby w najnowszym hicie Netfliksa z Jennifer Lopez "Matka"). Te poniżej są już jednak naprawdę kultowe.

1. Ciche miejsce (2018) i Ciche miejsce 2 (2020)

Filmowa supermama: Evelyn Abbott (Emily Blunt)

W horrorowym hicie "Ciche miejsce" i jego równie udanej kontynuacji rodzina Abbottów próbuje przetrwać w świecie, który podbiły potwory z kosmosu – ślepe, ale obdarzone genialnym słuchem. Co robić, żeby nie dać się zabić? Żyć w całkowitej ciszy. To (oczywiście do pewnego momentu) udaje się Lee (John Krasinski, również reżyser) i Evelyn (Emily Blunt, prywatnie żona Krasinskiego), którzy wychowują dwójkę dzieci, jedno stracili z rąk kosmicznego najeźdźcy i czekają na czwarte.

Podczas gdy Lee jest głową rodziny i robi wszystko, żeby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo, to Evelyn Abbott to prawdziwa matka twardzielka, która nie cofnie się przed niczym, aby ochronić swoje potomstwo. Nie będziemy spoilerować, ale w obu częściach film ma naprawdę niesamowicie mocne, matczyne sceny. Siła idzie u niej w parze z wrażliwością i czułością, co łączy ją zresztą z innymi supermamami.

2. Obcy – decydujące starcie (1986)

Filmowa supermama: Ellen Ripley (Sigourney Weaver)

Ellen Ripley uważana jest za jedną z najlepszych bohaterek kina akcji, a Sigourney Weaver została za tę rolę nominowana do Oscara. Ripley nie jest stereotypową "damą w opałach" i to ona grała w "Obcym" pierwsze skrzypce, co w męskocentrycznym kinie lat 80. było rzadkością. Jednak w drugiej części, "Obcym – decydującym starciu" kultowa postać pokazała swoje zupełnie inne oblicze.

W drugiej części twardzielka staje się matką-twardzielką. A dokładniej przybraną matką-twardzielką. Kiedy Ripley odkrywa dziewczynkę ukrywającą się przed brutalnymi kosmitami, budzi się w niej naprawdę dziki instynkt macierzyński. Bohaterka nigdy nie była twardsza, niż w tej odsłonie serii, w której jest opiekuńczą zastępczą matką dla małej Newt. Zwłaszcza w kultowej scenie, gdy krzyczy do Królowej ksenomorfów: "Odwal się od niej, suko!".

3. Iniemamocni (2004) i Iniemamocni 2 (2018)

Filmowa supermama: Helen / Elastyna (Holly Hunter / Dorota Segda)

"Iniemamocni" to rodzina superbohaterów, którzy muszą udawać zwykłych ludzi, ale... to wcale nie jest łatwe. Wszystko posypałoby się jednak oczywiście bez Elastyny (w polskiej wersji językowej głos bohaterce podkłada Dorota Segda), obdarzonej nadzwyczajną elastycznością kobiety, która kiedyś ratowała świat, a teraz musi być panią domu, żoną i matką trójki dzieciaków. Na szczęście dla jej talentów po 15 latach Iniemamocni w końcu mogą wyjść z ukrycia...

Animowany hit pokazuje kilka prawd o matkach. Pierwsza: superbohaterką jest się nawet w codziennym życiu. Dwa: to normalne, że tęsknisz za pracą, gdy wychowujesz dzieci w domu. Trzy: nie jest łatwo godzić pracę zawodową z życiem prywatnym, ale mamy są w tym mistrzyniami. Cztery: matki nie cofną się przed niczym, aby obronić swoje dzieci. Zresztą, Tata, Pan Iniemamocny, też jest badassem, ale to już materiał na inny tekst.

4. Azyl (2002)

Filmowa supermama: Meg Altman (Jodie Foster)

Z Jodie Foster lepiej nigdy nie zadzierać, ale, gdy jest matką, robi się jeszcze ostrzej. Jak w "Azylu", filmie Davida Finchera z 2002 roku, kiedy do domu Meg Altman włamują się złodzieje. Kobieta wraz z chorującą na cukrzycę córką Sarah (mała Kristen Stewart) zamyka się od wewnątrz w betonowym pomieszczeniu, ale w końcu musi stawić czoła włamywaczom.

To matka, która nie ma żadnych specjalnych mocy czy gadżetów. Jednak w kryzysie Meg potrafi zachować spokój i koncentrację, a najważniejsza jest dla niej troska o bezpieczeństwo swojego dziecka, co pozwala jej przenosić góry. A w tym wypadku skonfrontować się z trzema włamywaczami... w samej piżamie.

5. Terminator 2: Dzień sądu (1991)

Filmowa supermama: Sarah Connor (Linda Hamilton)

Sarah Connor, podobnie jak Ellen Ripley, to ikoniczna bohaterka kina akcji. I chociaż wcielały się w nią Emilia Clarke czy Lena Headey, to głównie mowa o kultowym wcieleniu Lindy Hamilton, która powołała tę postać do życia. W "Terminator 2: Dzień sądu" jest nie tylko twardzielką, ale również matką, która zrobi wszystko, aby ochronić swoje dziecko przed beznadziejnymi ludźmi.

John Connor (Edward Furlong), syn Sarah, odegra ważną rolę w historii ludzkości, ale dla bohaterki najważniejsze jest jego życie i bezpieczeństwo. Kobieta, która zmienia się z damy w opałach w "Terminatorze" w nieustraszoną fighterkę w drugiej części, będzie starała się uratować świat, ale przede wszystkim własne dziecko. I będzie o nie walczyć w prawdziwie mistrzowskim stylu.

6. Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II (2011)

Filmowa supermama: Molly Weasley (Julie Walters)

Molly Weasley z "Harry'ego Pottera" to typowa mama. Swoje życie poświęciła rodzinie: wychowała siedmioro dzieci, prowadzi dom, wspiera lekko nieporadnego męża. To zresztą ona rządzi w rodzinie Weasleyów i to twardą ręką. Wymaga, krzyczy, strofuje, trzyma swoje dzieciaki w ryzach, ale jednocześnie jest ciepła, czuła, opiekuńcza, piecze ciasteczka, a na święta robi dla swoich pociech brzydkie swetry. Jej instynkt macierzyński jest tak silny, że zachowuje się nawet jako przyszywana matka wobec Harry'ego i Hermiony, przyjaciół swojego syna, Rona.

Jednak kiedy nadchodzą ciężkie czasy, Molly nie waha się chwycić za różdżkę i stanąć do walki z Voldemortem. Chce walczyć o to, co słuszne, ale przede wszystkim chronić tych, których kocha.

(Uwaga, spoiler!) Molly zawsze była silna, ale jest prawdziwą twardzielką w ostatniej części, "Harrym Potterze i Insygniach Śmierci: Części II". Podczas Bitwy o Hogwart traci syna, Freda i staje w obronie swojej córki, Ginny. Nie namyśla się ani przez chwilę i staje do pojedynku z samą Bellatrix Lestrange, prawą ręką Voldemorta, która atakuje dziewczynę. Jej kwestia "Nie moją córkę, ty suko!" jest już kultowa. Weasley walczy tak zażarcie w obronie dziecka, że zbija Bellatrix z tropu i... ją pokonuje. Wróć, zabija.

