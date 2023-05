"Jak mogłaś pokazać tyłek?". Opozda komentuje ujęcia Halejcio z wakacji

Klaudia Halejcio wybrała się ostatnio na urlop do Turcji. Gwiazda w mediach społecznościowych opublikowała filmik, w którym widzimy ją w skąpym bikini, odpoczywającą nad wodą. Na publikację żartobliwie zareagowała Joanna Opozda.

Opozda skomentowała zdjęcie Halejcio. fot Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. Pawel Wodzynski/East News

Klaudia Halejcio to jedna z bardziej znanych i lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorkę mogliśmy podziwiać w produkcjach kinowych, jak i na małym ekranie. Od dłuższego czasu celebrytka świetnie odnajduje się w roli influencerki, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 767 tys. użytkowników.

W 2021 roku wraz z partnerem, biznesmenem Oskarem Wojciechowskim doczekała się córeczki Nel. Celebrytka nie ma żadnego problemu z pokazywaniem twarzy ukochanego czy dziecka. Na jej profilu można znaleźć sporo wspólnych zdjęć.

Hajecio na zdjęciach z wakacji. Opozda żartuje: "Jak mogłaś, jesteś matką"

Celebrytka ostatnio zdecydowała się na wypoczynek w prawdziwie rajskiej, luksusowej aurze i wyjechała na wakacje do Turcji razem z najbliższymi przyjaciółkami i córeczką. Na jej instagramowym koncie nie brakowało oczywiście relacji z wypadu.

Prezenterka wrzuciła też krótką rolkę, na której pochwaliła się błogim wypoczynkiem na materacu w basenie. Pod publikacją w sekcji komentarzy głos zabrała Joanna Opozda, która pozwoliła sobie na żart.

"Ło matko, Klaudyna, jak mogłaś pokazać tyłek, jesteś matką" - stwierdziła z ironią aktorka. "A tak całkiem na serio jest ogień" - dodała, a na koniec zamieściła kilka emotikonów z symbolami płomieni.

Kilka słów od siebie dorzuciła też Kasia Dziurska. "Treningi nie idą w las" - zauważyła.

Odezwały się również fanki prezenterki. "O matko! To się nazywa motywacja do ćwiczeń. Od razu odłożyłam chipsy"; "Ale piękna karnacja. Nie wspominając, że figura to totalny sztos"; "Wyglądasz jak czekoladka taka z bombonierki. Tak mi się skojarzyło" - słodziły.

Halejcio oberwała filmikiem z plaży

Klaudia pod koniec stycznia też była z bliskimi na krótkim urlopie. Para wybrała ekskluzywny kurort na Malediwach. Halejcio, która wykorzystuje swój komediowy talent w social mediach, postanowiła uraczyć obserwatorów wideo z plaży.

Nałożyła filtr, który poszerzył jej sylwetkę. Na nagraniu zajada się chipsami, sugerując, że podczas takich wakacji nietrudno o dodatkowe kilogramy. "Wariant BB, HB, a może All Inclusive?" – czytamy pod wideo. Z kolei na filmiku widzimy napis: "Wakacje w pakiecie All Inclusive dzień 3". Część obserwatorów Halejcio śmiała się z jej pomysłu, ale znalazła się też spora grupa internautów, którym nie spodobało się to, co zaprezentowała na nagraniu. Stwierdzili, że szydzi z ludzi, którzy mają inną figurę czy gabaryty niż ona.

"Kiedy ty zaczniesz myśleć? (...) Wiesz, że nie robisz tym dobrze ludziom, którzy mają taki problem? Przed następnym tiktoczkiem pomyśl trzy razy czy warto uprawiać nieświadomy/świadomy fatshaming"; "Jakie śmiesznie, no boki zrywać, warto życie spędzać na robieniu tak wysokiej sztuki" – komentowali.

"Ale, że wyśmiewasz się z ludzi o nieładnej sylwetce? No, brawo Klaudia, zacne"; "A co mają powiedzieć te osoby, które tak wyglądają? Rzeczywiście bardzo śmieszne. Boki zrywać. #shameonyou"; "Boże, jakie to jest toksyczne"; "Fajna ta fatfobia, taka nie za ukryta"; "Słabe to" – ocenili.