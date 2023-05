Partnerka Hakiela znalazła wspólny język z jego córką? Przeanalizował to ekspert od mowy ciała

W niedzielę 21 maja odbyła się komunia córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Tancerz już wcześniej zapowiedział, że będą dwa osobne przyjęcia. U jego boku tego dnia nie zabrakło jego partnerki, Dominiki. Jaki kontakt kobieta ma z 9-letnią Helenką? Znalazły wspólny język? Ekspert od mowy ciała przeanalizował to.

Niedawno były mąż Katarzyny Cichopek na łamach z tygodnika "Wprost"przyznał, że spotykają się wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Taka sytuacja miała miejsce w miniony weekend – ich córka, 9-letnia Helena przystąpiła do pierwszej komunii.

Z relacji "Faktu" wynikało jednak, że rodzice dziewczynki zadbali o to, aby ich pociecha dobrze wspominała ten dzień. Na kadrach zrobionych przez paparazzi widać, że dużo się uśmiechali.

"Maciej Kurzajewski, towarzyszący ubranej na biało Kasi Cichopek, zrobił zdjęcia komunijne z Helenką, Adamem, Kasią i Marcinem, więc raczej nie było żadnych zgrzytów. Trzeba powiedzieć, że zarówno rodzice jak i ich nowi partnerzy zachowali się z wielką klasą" – przekazał tabloid.

Po uroczystościach kościelnych dziewczynka pojechała z mamą i jej ukochanym, Maciejem Kurzajewskim, aby celebrować ten wyjątkowy dzień. Zasiedli do wspólnego posiłku, a potem spacerowali w Łazienkach Królewskich. Następnie Helenka przeniosła się do taty Marcina, który zorganizował drugi "obiad komunijny".

Tancerz obdarował pociechę pięknym rowerem w ramach prezentu komunijnego. Sprawdzali, jak się sprawdza podczas przechadzki po parku, podczas której obecna była także jego partnerka Dominika. Przypomnijmy, że kobieta pragnie pozostać anonimowa. Nie pokazuje swojej twarzy.

Paparazzo z redakcji Pudelka zrobili im kilka zdjęć. Widać na nich, jak zadowolona dziewczynka prowadzi swój nowiutki rower. Serwis poprosił Maurycego Seweryna, eksperta od mowy ciała o to, aby spojrzał swoim okiem na kadry Hakielów. Mężczyzna stwierdził, że nie ma wątpliwości co do wielkiej troskliwości tancerza.

"Marcin, kierownik wycieczki. Schematy wyuczone u mężczyzn powielają się zachowaniach niewerbalnych widocznych podczas spaceru. On, samiec alfa, pilnujący bezpieczeństwa. Wysunięty do przodu. Czujny. Obserwujący okolicę, z wypiętą klatką i uniesioną głową. Ona lekko z tyłu, na wysokości dziecka, skupiona na córce Pana Marcina. Dziecko czuje się bezpiecznie w tym stadzie" – przeanalizował.

"Dekoncentracja uwagi na dziecku następuje tylko w tym miejscu, gdzie można uznać, że jest bezpieczne wśród innych dzieci i ich rodziców. Choć nadal Pan Marcin pozostaje bardzo blisko córki. (...) Troskliwość o córkę przejawia się na wiele sposób. To też wynik tego, że spotkania są ważne dla Pana Marcina. Ilu ojców otwiera drzwi przed córką? Ilu cierpliwie czeka, aż pociecha reszcie wsiądzie do samochodu" – stwierdził ekspert.

Jak prezentują relacje ukochanej Hakiela i jego córeczki? "Partnerka Pana Marcina mocno stara się utrzymać pozytywne relacje z Helenką. Na zdjęciu widać też, że wychodzi to z jej inicjatywy. Widać też, że cieszy to pana Marcin" – ocenił Seweryn.

Kurzajewski polubił się z Heleną i Adamem?

Jakiś czas temu rozmowie z Plejadą Kurzajewski powiedział, jak dogaduje się z dziećmi Cichopek.

"Wszystko zależy od nas, żeby mieć dobre relacje z osobami, z którymi jest się blisko, które nas otaczają. I to dotyczy nie tylko tych najbliższych, ale w ogóle funkcjonowania z ludźmi. Ja jestem człowiekiem uśmiechniętym, który lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać" – zaznaczył na wstępie gwiazdor TVP.

"Dla mnie to jest naturalne. Jeżeli w sposób naturalny, otwarty i dobry podchodzimy do tego, to naprawdę każdy jest w stanie zbudować dobrą relację" – dodał Kurzajewski, który zaznaczył, że sam jest osobą bardzo aktywną i młodą duchem, dlatego znalezienie wspólnego języka z córką i synem ukochanej nie było większym problemem.

"Ja się lubię bawić. Cały czas gram w gry planszowe. (…) Jeśli gdzieś pozostaje w nas odrobina dziecka, to bardzo dobrze - dla nas i dla otoczenia" – podkreślił były mąż Pauliny Smaszcz.