Hakiel i Kurzajewski pojawili się razem na komunii. Smaszcz musiała to skomentować

W niedzielę 21 maja odbyła się Komunia Święta córki Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek. W trakcie wydarzenia doszło do nietypowego spotkania byłego męża aktorki, z jej obecnym partnerem, Maciejem Kurzajewskim. O komentarz poproszono Paulinę Smaszcz, która krótko zdradziła, "na czym się skupia".

W niedzielę 21 maja odbyła się Komunia Święta córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Można było spodziewać się, że podczas pierwszej komunii świętej Heleny dojdzie do niekomfortowego spotkania pomiędzy jej rodzicami i obecnymi partnerami. Tancerz już wcześniej zapowiedział, że będą dwa, osobne "obiady" komunijne.

"Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno. Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a ja nie do końca się z tym zgadzam" – oświadczył.

Maciej Kurzajewski wspierał swoją ukochaną. Postarał się, aby dziewczynka i jej rodzice nie czuli się skrępowani w tej sytuacji. Ponadto miał zaproponować, że porobi im pamiątkowe zdjęcia.

Obecność prezentera TVP dla wielu była ogromnym zaskoczeniem, gdyż początkowo jego relacje z byłym mężem Cichopek nie układały się najlepiej. Na prośbę jednego z portali zaistniałą sytuację skomentowała Paulina Smaszcz. Nie jest tajemnicą, że "kobieta petarda" wielokrotnie nadepnęła na odcisk byłemu mężowi. Nie raz dała upust swoim emocjom, udzielając wywiadów czy publikując szczere do bólu komentarze na Instagramie.

W rozmowie z portalem plotek.pl mentorka kobiet została zapytana, co sądzi o udziale byłego męża w uroczystości komunijnej. Smaszcz w odpowiedzi wymownie podkreśliła, kto jest dla niej najważniejszy i należy do jej rodziny.

Ja się skupiam na moich synach, wnuczce, synowej i mamie, bo to jest moja rodzina. Oni byli, są i będą najważniejsi na świecie. Zawsze na zawsze. Paulina Smaszcz

Z relacji "Faktu" wynikało jednak, że Cichopek i Hakiel zadbali o to, aby ich pociecha dobrze wspominała ten dzień. Na kadrach zrobionych przez paparazzi widać, że dużo się uśmiechali.

"Maciej Kurzajewski, towarzyszący ubranej na biało Kasi Cichopek, zrobił zdjęcia komunijne z Helenką, Adamem, Kasią i Marcinem, więc raczej nie było żadnych zgrzytów. Trzeba powiedzieć, że zarówno rodzice jak i ich nowi partnerzy zachowali się z wielką klasą" – podał serwis.

Jakie relacje mają Cichopek i Hakiel?

Rozwód rodziców to zawsze trudne doświadczenie dla dzieci. Pociechy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela musiały zaakceptować to, że mama i tata już nie będą razem. Niedawno tancerz w wywiadzie na łamach "Wprost" wymownie skomentował, jakie relacje ma z byłą żoną.

"Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem (red. Kurzajewskim). To jest wyssane z palca. No, chyba że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje" – ocenił Hakiel.