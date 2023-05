Tarantino zdradził, o kim będzie jego ostatni film. To osoba z branży porno

Maja Mikołajczyk

S pekulacje można już zakończyć – Quentin Tarantino ujawnił, o kim będzie jego dziesiąty (i podobno ostatni) film "The Movie Critic". Chociaż fani spekulowali, że może to być słynna krytyczka, okazało się, że jest to ktoś zupełnie inny.