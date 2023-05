Nie żyje Samantha Weinstein. Aktorka, która grała w "Carrie". Miała zaledwie 28 lat

Zagraniczne media przekazały smutną wiadomość. W wieku 28 lat odeszła kanadyjska aktorka Samantha Weinstein. Młoda kobieta zmarła w szpitalu w otoczeniu bliskich jej osób.

Nie żyje Samantha Weinstein. Aktorka była znana z roli w "Carrie". Fot. Splash News/ EAST NEWS

Nie żyje Samantha Weinstein

O śmierci kanadyjskiej aktorki w mediach społecznościowych poinformowała jej rodzina.

"Sam zmarła 14 maja o 11:25 w szpitalu Princess Margaret Hospital w Toronto w otoczeniu najbliższych. Po dwóch i pół roku leczenia nowotworu i życiu wypełnionym podróżami po świecie, podkładaniem głosu pod rozmaite zwierzęta z kreskówek, tworzeniem muzyki i dowiedzeniu się o życiu więcej, niż większość ludzi kiedykolwiek będzie wiedzieć, wyrusza w kolejną przygodę" – można przeczytać w poście, który zamieścili na jej koncie na Instagramie.

Urodzona w 1995 roku Samantha Weinstein zaczęła karierę bardzo wcześnie. W 2005 roku została najmłodszą laureatką ważnej kanadyjskiej nagrody ACTRA za rolę w filmie "Big Girl". Najbardziej znana była jednak z występu w "Carrie" z 2013 roku, w którym w tytułową rolę wcieliła się Chloë Grace Moretz ("Peryferal", "Kick-Ass").

Weinstein zagrała również w serialu Netfliksa na podstawie powieści Margaret Atwood "Grace i Grace" oraz horrorze "Istnienie". Kanadyjka była również aktorką dubbingową i jeszcze 10 dni przed swoją śmiercią pracowała nad jedną z tego typu ról. – Była dzielna do samego końca. Wszyscy strasznie za nią tęsknimy – przekazał w rozmowie z "The Hollywood Reporter" jej menadżer.

– Była żywym wcieleniem promienia słońca. Była tak wypełniona pozytywną energią, że każdy, kto kiedykolwiek ją spotkał, powiedziałby, że po prostu rozświetlała każdy pokój, do którego wchodziła – powiedział w opublikowanej w środę rozmowie z kanadyjskim portalem Global News jej ojciec.

Olivia Newton-John też odeszła po walce z rakiem

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku po latach zmagania z nowotworem zmarła także Olivia Newton-John. Aktorka znana z filmu "Grease" i hitu "Physical" przez lata chorowała na raka piersi. Aktorkę i koleżankę z planu wspomnianego musicalu we wzruszających słowach pożegnał wówczas John Travolta.

"Moja najdroższa Olivio, uczyniłaś całe nasze życie o wiele lepszym. Twój wpływ był niesamowity. Tak bardzo cię kocham. Do zobaczenia i znów będziemy razem. Twój od pierwszej chwili, gdy cię zobaczyłem i na zawsze! Twój Danny, twój John!" – napisał aktor.

Po wspólnym występie w "Grease" aktorów połączyła przyjaźń. Często spotykali się, aby uczcić wspólny projekt. Podczas 40. rocznicy produkcji w 2018 roku odtworzyli na czerwonym dywanie swoje słynne choreografie.

Dodajmy, że singiel "Hopeless Devoted to You" w wykonaniu Newton-John był nominowany do Oscara. Artystka była też czterokrotną laureatką nagrody Grammy. Sprzedała ponad 100 mln płyt, co oznacza, że jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych od drugiej połowy XX do dziś.