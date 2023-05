Domańska publicznie przeprasza Hakiela. "To jest totalnie głupia historia"

Aleksandra Domańska była gościnią najnowszego podcastu Żurnalisty w podkaście "Rozmowy bez kompromisów". W trakcie rozmowy publicznie przeprosiła Marcina Hakiela za to, jak pochopnie go oceniła.

Aleksandra Domańska przeprasza Marcina Hakiela. Chodzi o Cichopek Fot. instagram.com / @domanska_naprawde

Aleksandra Domańska jest znana ze swojej szczerości i ostrego poczucia humoru, o czym wiedzą doskonale osoby, obserwujące ją w mediach społecznościowych. Tam jest aktywna i często dzieli się opiniami na różne tematy w tym, chociażby związane z ciałopozytywnością.

Aleksandra Domańska przeprasza Hakiela. Chodziło o rozstanie z Cichopek

Jakiś czas temu aktorka dobitnie skomentowała wywiad Marcina Hakiela, który ukazał się w "Mieście Kobiet" na TVN Style. Tancerz powierzył Aleksandrze Kwaśniewskiej emocje związane z rozstaniem z Katarzyną Cichopek. Wylewność choreografa Domańska skwitowała krótko, lecz wyjątkowo dosadnie.

Marcin Hakiel w trakcie rozmowy przyznał, że Cichopek "poprosiła go o wolność", z czego później wyszło na jaw, że "ta wolność ma imię". Domańska wówczas stwierdziła, że wywiad to "żenujący materiał".

Niedawno aktorka była gościnią Żurnalisty w podkaście "Rozmowy bez kompromisów". Gospodarz zapytał Domańską, czy żałuje jakiejś sytuacji w swoim życiu, gdy wypowiedziała się publicznie na czyjś temat. Odpowiedź nasunęła jej się natychmiastowo. Wówczas wspomniała powyższy wywiad, który oceniła bez zastanowienia.

– W ogóle to jest totalnie głupia historia, wiesz dlaczego? Ja nie wierzę, że ja to mówię. Co mnie to k**wa obchodzi, po pierwsze. Po drugie, prawda na ten temat jest taka: wracałam z wakacji z moim synem, który miał pięć miesięcy, mieliśmy trzy przesiadki, byłam również z jego tatą, który jest taką osobą introwertyczną i lotniska są dla niego totalnie too much (za dużo – przyp. red.) i miałam wrażenie, że wszystko jest na mojej głowie i w którymś momencie powiedziałam: "Dobra, idę do łazienki umyć ręce" – opowiadała aktorka.

Po chwili aktorka wyznała, że musiała chwilę odetchnąć. Wówczas odpaliła Instagrama i zobaczyła wcześniej wspomniany wywiad Hakiela. Usprawiedliwiając swoje zachowanie, przyznała, że jej ocena była napisana w przypływie chwili. Zdradziła, że bardzo tego żałuje przez wzgląd na to, że nie zna choreografa, ani zaistniałej pomiędzy nim, a jego byłą żoną sytuacji.

Musiałam trochę ochłonąć, odpalam Instagram i patrzę – Hakiel, który właśnie udziela wywiadu na temat Kasi Cichopek i sobie myślę: "Kolejny, po prostu jazda, odpalam, piszę tam, wystukuję i wrzucam (...) Serio stara? Tak analizujesz swoje emocje? Wrzucasz jakiś komentarz na temat typa, którego nie znasz, nie wiesz nawet, co tam się wydarzyło. Masakra. Bardzo tego żałuję Aleksandra Domańska

Na koniec Aleksandra Domańska postanowiła zwrócić się bezpośrednio do tancerza i publicznie go przeprosić. "Panie Hakielu, przepraszam" – podsumowała.