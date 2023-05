Wendzikowska zadrwiła z Janoszek. "Przegapiłam zajęcia z autopromocji"

Anna Wendzikowska w najnowszej relacji na Instagramie pochwaliła się produkcjami, w których miała okazję wystąpić. Nie obyło się bez drobnej złośliwości pod adresem Natalii Janoszek.

Krzysztof Stanowski jest znany z tego, że bez owijania w bawełnę wypowiada się na różne tematy – społeczne, polityczne, show-biznesowe czy kulturalne. Nie boi się wygłaszać na YouTube swoich teorii, które szybko stają się polem do dyskusji dla internautów.

Jak pisaliśmy w naTemat, dziennikarz zaskoczył swoich fanów poświęcając najnowszy odcinek "Dziennikarskiego zera" na Kanale Sportowym Natalii Janoszek, która od około dwóch lat przedstawiana jest w Polsce jako artystka, która zrobiła zawrotną karierę w Bollywood.

Wendzikowska wspomniała filmy, w których zagrała. Wbiła szpilę Janoszek

Po tej publikacji dalsza kariera Natalii Janoszek w rodzimym show-biznesie stanęła pod znakiem zapytania. Jak się okazało, w kulisach programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" również spekulowano nad jej rzekomą bollywoodzką karierą. Specjaliści od kreowania wizerunku twierdzą, że cała afera będzie miała bardzo negatywny wpływ na jej dalszą działalność.

Żeby tego mało, koledzy i koleżanki z branży nie szczędzą uszczypliwości pod adresem celebrytki. Anna Wendzikowska w najnowszej relacji na Instagramie również postanowiła wbić szpilkę Janoszek.

Przypomnijmy, że dziennikarka przez rok uczyła się w Prywatnej Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie, jednak nie otrzymała dyplomu. Mimo tego udało jej się wystąpić w kilku zagranicznych filmach i serialach, o których postanowiła przypomnieć na InstaStories.

"Chciałam tylko zwrócić uwagę, że zagrałam w brytyjskim filmie, który był w konkursie London Film Festiwal. To było lata temu. Nie chwaliłam się tym, ale może powinnam była" – napisała dziennikarka. W kolejnej relacji nawiązała do kariery Natalii Janoszek w indyjskim przemyśle filmowym, nawiązując do publikacji Krzysztofa Stanowskiego.

"Moja filmografia na IMDB liczy 20 pozycji, w tym dwa filmy hollywoodzkie, jeden bollywoodzki i kilka produkcji brytyjskich. W kontekście ostatniej publikacji Krzysztofa Stanowskiego uważam, że przegapiłam zajęcia z autopromocji" – ironizowała Wendzikowska.

Co Natalia Janoszek wie o branży w Indiach? Książka "Za kulisami Bollywood"

Przypomnijmy, że kariera Janoszek została szczegółowo opisana w książce "Za kulisami Bollywood", która ukazała się pod koniec 2016 roku. W pozycji omówiono, jak traktowane są bardziej i mniej znane indyjskie aktorki, a także jak pochodzenie i kolor skóry rzutują na popularność.

"Natalia opowiada o tym niezwykłym egzotycznym świecie. Dzięki tej książce dowiesz się więcej o Indiach – kraju pełnym sprzeczności i niezwykłych obyczajów. Poznaj historię wyjątkowej dziewczyny, która miała odwagę walczyć o swoje marzenia i dziś gra główne role w filmach Bollywood" – można przeczytać w opisie książki. Co Janoszek wie o branży w Indiach? Dla naTemat przyjrzała się temu Joanna Stawczyk.