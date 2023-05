"Lewa" pokazała urocze zdjęcie z córką z meczu FC Barcelony. "Tak żegnamy Camp Nou"

W minioną niedzielę FC Barcelona rozegrała mecz z Mallorcą. Na trybunach nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, która kibicowała swojemu mężowi. Trenerka zabrała tam też swoje córki. W sieci pojawiło się urocze zdjęcie z jedną z nich. "Tak żegnamy Camp Nou" – podpisała kadr "Lewa".

Anna Lewandowska dodała zdjęcie z ostatniego meczu męża. Fot. Nur Photo/East News

Po tym, jak Robert Lewandowski zaliczył głośny transfer do FC Barcelony, jego żona Anna i córki przeprowadziły się z nim do Hiszpanii. Dzięki temu piłkarz może rozwijać swoją karierę i jednocześnie mieć kontakt z najbliższą rodziną.

"Lewa" oprócz swoich zawodowych zobowiązań i opieki nad dziećmi, wspiera też swojego męża. Chętnie przychodzi z dziewczynkami: Klarą i Laurą na mecze Roberta, aby móc oglądać go "w akcji" prosto z trybun.

Lewandowska na meczu Barcy. Laura zasnęła jej na kolanach

Tak było i tym razem, gdy Barca zmierzyła się na Camp Nou z Mallorcą. To ostatnia rozgrywka katalońskiego klubu na stadionie w tej formie. Obiekt został bowiem oddany do remontu.

Lewandowska wrzuciła na swój instagramowy profil urocze zdjęcie. Okazuje się, że młodsza córka Laura mimo hałasu, zasnęła jej na kolanach. Sportsmenka w opisie dodała: "Tak żegnamy Camp Nou".

Urodziny córek Lewandowskich

Maj to dla Lewandowskich miesiąc pełen okazji do świętowania. Urodziny obchodzą ich córki. Starsza Klara przyszła na świat 4 maja 2017 roku, młodsza zaś 3 lata i 2 dni później.

Ania i Robert od pewnego czasu już nie ukrywają twarzy swoich pociech. Przy okazji ich urodzin opublikowali specjalne posty z życzeniami. Najpierw dla Klary:

"Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki! Klara, zawsze pamiętaj, że jesteśmy tu tylko po to, by się tobą opiekować, jesteśmy twoimi największymi fanami! Życzymy ci najwspanialszych urodzin! Naprawdę nie możemy uwierzyć, że masz już sześć lat" – czytamy.

A potem życzenia wrzucili też dla Laury: "Calineczko, wszystkiego najlepszego z okazji 3 urodzin! Jesteś taką słodką, miłą i kochającą dziewczynką! Jesteś największym promykiem światła w całej naszej rodzinie. Nigdy nie bój się podążać za swoimi marzeniami i pamiętaj, że zawsze jesteśmy tu dla Ciebie. Cudownego dnia kochanie" – napisali.

Ponadto rodzice postanowili zorganizować dla swoich dziewczynek imprezę urodzinową. Nie brakowało balonów, wymyślnych dodatków i atrakcji. Na Instagramie pojawił się oczywiście kadr z przyjęcia.

Dodajmy, że Anna Lewandowska w jednym z ostatnich wywiadów opowiedziała, jaka jest ich starsza córka Klara.

– W Klarze widzę odbicie siebie. Jest ambitna, emocjonalna, ma w sobie dużo miłości. Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się. Ma też taką 'gorszą' cechę po mnie, bo wszystkim się przejmuje – mówiła dla Party.

Z kolei Robert Lewandowski w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego zdradził, że dziewczynki mają zupełnie inne charaktery:

– Zupełnie się różnią. Starsza (Klara - przyp. red.) jest pełna energii, chętna do poznawania świata. Młodsza, Laura, wie, czego chce. Obie są uparte, ale jednak u Laury bardziej widać takie "szefostwowanie". Klara jest za to bardziej emocjonalna – powiedział kapitan reprezentacji Polski.

Wspomniał też o tym, że nawet "droga na świat" dziewczynek diametralnie się różniła: – Klary poród trwał 28 godzin, a u Laury 28 minut. To był bardzo ciężki poród, nawet z zagrożeniem życia. To nie były łatwe momenty. I myślę, że dzieci kilka lat od urodzenia mogą czuć, że ten poród nie należał do najłatwiejszych.