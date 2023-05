Reeves sięgnął po gitarę i dał koncert. Na nagraniu widać, że się świetnie bawił

Keanu Reeves wciąż potrafi zaskakiwać swoich fanów. Gwazdor filmów "Matrix" i "John Wick" wystąpił ze swoim dawnym zespołem na festiwalu muzycznym w Kalifornii. Widać, że aktor świetnie się czuje z gitarą basową w rękach.

Keanu Reeves zagrał z zespołem Dogstar na festiwalu BottleRock Napa Valley. Fot. Rex Features / East News

Keanu Reeves wystąpił na basie na koncercie Dogstar (WIDEO)

Keanu Reeves uchodzi za jednego z najbardziej uwielbianych aktorów w Hollywood. Fani od lat podkreślają, że kochają go za to, że nie gwiazdorzy i na tle innych sław zachowuje się normalnie. Odtwórca roli Johna Wicka i Neo w serii "Matrix" znów udowodnił miłośnikom, że jeśli coś robi, to chce się przy tym dobrze bawić.

W sobotę 27 maja Reeves po raz pierwszy od ponad 20 lat dołączył na scenie do muzyków z zespołu Dogstar, do którego należał w latach 90. Na festiwalu BottleRock Napa Valley w stanie Kalifornia ponownie sięgnął po gitarę basową i śpiewał w chórkach. Na nagraniu, które obiegło sieć, możemy zobaczyć, jak aktor skacze z radości przed publicznością.

W rozmowie z "San Francisco Chronicle" kolega z kapeli, Robert Mailhouse, przyznał, że udzielił Reevesowi kilku cennych rad przed występem na żywo. "Posłuchaj muzyki, po prostu ją poczuć. (...) Był bardzo pozytywnie nastawiony" – mówił.

Przypomnijmy, że Dogstar został założony w 1991 roku. W 2002 roku amerykański zespół grający muzykę z gatunku alternatywnego rocka zawiesił swoją działalność, zaś w 2023 roku ogłosił swoją reaktywację.

– Wiesz, graliśmy najpierw w garażu, a potem zaczęliśmy pisać piosenki. Powiedzieliśmy sobie "Wyjdźmy i zagrajmy je"; a potem: "Jedźmy w trasę" – tak o początkach Dogstar Reeves opowiadał w programie Jimmy'ego Fallona. Obecnie zespół pracuje nad wydaniem nowego albumu.

"Zespół jest świetny, a Keanu jest moim superbohaterem"; "Czy jest coś, czego Keanu nie potrafi zrobić? Gra na gitarze, tworzy muzykę - jestem pewien, że mógłby latać samolotem, gdyby tylko chciał"; "Wygląda na to, że dobrze się bawił" – komentują sobotni koncert Dogstar użytkownicy serwisu YouTube.

Keanu Reeves zabrał partnerkę na czerwony dywan

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w połowie kwietnia bieżącego roku w Geffen Contemporary w Los Angeles odbyła się gala Muzeum Sztuki Współczesnej 2023, na której pojawił się Keanu Reeves wraz ze swoją partnerką Alexandrą Grant. Uśmiechnięta para zaskoczyła paparazzich i widzów gali pocałunkiem.

Alexandra Grant jest amerykańską artystką sztuk wizualnych, malarką oraz rzeźbiarką. W 2000 roku uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych na wydziale Malarstwa i Rysunku w California College. Od tej pory wystawia swoje pracy w najlepszych galeriach sztuki na świecie i współpracuje z uznanymi pisarzami, a także filozofami. Zgodnie z doniesieniami US Weekly Reeves i Grant poznali się na przyjęciu w 2009 roku. Później pracowali razem nad ilustracjami do tomiku poezji aktora zatytułowanego "Ode to Happines".

Pierwsze pogłoski o ich romantycznej relacji zaczęły krążyć po zagranicznych mediach pod koniec 2019 roku. Wówczas Grant i Reeves wzięli udział w gali Sztuki i Filmu LACMA. Informator US Weekly poinformował, że para tworzy zgrany duet. "Alexandra uwielbia gotować Keanu obiady w domu. Oboje kochają film i literaturę. Mają nawet mały klub czytelniczy" – podało anonimowe źródło.

