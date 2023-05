Zdjęcia do "Sami swoi: Początek" już trwają. Jak wyglądają młodzi Kargul i Pawlak?

Zdjęcia do prequelu "Samych swoich" trwają już w najlepsze, a film w reżyserii Artura Żmijewskiego pokaże, skąd wziął się słynny konflikt Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula oraz ich życie przed przesiedleniem na Ziemie Odzyskane. Jak wyglądają bohaterowie, w tym młodzi Pawlak i Kargul? Pokazano pierwsze zdjęcia z planu "Samych swoich. Początku".

Jak będą wyglądać młodzi Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul? Fot. Kadr z "Samych swoich"

"Sami swoi" to komedia Sylwestra Chęcińskiego z 1967 roku. Dzieje się po zakończeniu II wojny światowej, gdy rodziny Pawlaków oraz Karguli muszą przenieść się z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Sąsiedzi kłócą się ze sobą od lat, a wraz z osiedleniem się w nowej miejscowości znajdują kolejne powody do sprzeczek.

56 lat temu w Kazimierza Pawlaka wcielił się Wacław Kowalski ("Niebieskie jak Morze Czarne"), zaś Władysława Kargula zagrał Władysław Hańcza ("Chłopi"), a partnerowali im m.in. Zdzisław Karczewski ("Czerwone i złote"), Jerzy Janeczek ("Kret"), Ilona Kuśmierska ("Noce i dnie") i Witold Pyrkosz ("Janosik"). Dziś "Sami swoi" mają kultowy status, zresztą jak cała seria, bo komediowy film doczekał się dwóch kontynuacji: "Nie ma mocnych" (1974) i "Kochaj albo rzuć" (1976).

Dlatego gdy w kwietniu ogłoszono, że powstaną nowi "Sami swoi" – prequel ukochanego przez Polaków filmu – nie wszyscy byli zadowoleni (tak samo jak w przypadku nowej wersji "Znachora" Netfliksa). Inni z kolei czekają najnowszą część, zwłaszcza że za kamerą stanął Artur Żmijewski, od kilkunastu lat gwiazdor "Ojca Mateusza".

W Tokarni trwają zdjęcia do nowych "Samych swoich". Tak wyglądają młodzi Władysław Kargul i Kazimierz Pawlak

"Sami swoi. Początek" pokażą relacje Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane. Akcja zaczyna się w 1913 roku, przed wybuchem I wojny światowej, a kończy w 1945 roku, po zakończeniu II wojny. Prequel pokaże, chociażby skąd wziął się słynny konflikt między sąsiadami.

Kazimierza Pawlaka gra Adam Bobik, a we Władysława Kargula wcieli się Karol Dziuba. W filmie grają również m.in. Zbigniew Zamachowski (ojciec Pawlaka), Mirosław Baka (teść Pawlaka), Janusz Chabior (ojciec Kargula), Paulina Gałązka (Nechajka Słobodzian) oraz gwiazda oryginalnej serii Anna Dymna i Adam Ferency (wujna i wujko Pawlaka; aktorka portretuje praciotkę swojej postaci, Ani Pawlak).

Zdjęcia do "Samych swoich" trwają na Kielecczyźnie: w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (kręcone będą także w lubelskim skansenie oraz w Racławicach Śląskich), a pierwsze zdjęcia z planu pokazała m.in. wyborcza.pl Kielce czy TVN24. Wiemy już jak wyglądają młodzi Kargul i Pawlak, ale także postaci Dymnej, Chabiora czy Baki.

– Nigdy bym się nie przymierzył do robienia "Samych swoich" ponownie. My opowiadamy historię zupełnie inną, o dzieciństwie, dojrzewaniu bohaterów tej komedii, opowiadamy po swojemu – mówił kieleckiej "Wyborczej" reżyser Artur Żmijewski. Jak dodał, wcześniej, w Polsce Ludowej, "nie miał szans powstać film o utracie ziem wschodnich". – Nie będzie to komedia, ale raczej tragikomedia. Opowieść o świecie, którego już nie ma – podkreślił.

Czego możemy się spodziewać po nowych "Samych swoi"? Karola Dziuba, czyli filmowy Kargul, utrzymuje, że "pięknego, wzruszającego filmu". – Momenty dramatyczne także będą, jedna wojna, druga wojna, niesnaski narodowościowe – wyliczał.

Scenariusz "Samych swoich. Początku" napisał Andrzej Mularczyk na podstawie książki "Czyim ja żyłem życiem", która jest zbiorem opowiadań o wojennych i powojennych losach Polaków. Premiera jest planowana pod koniec 2023 roku.

