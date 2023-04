Anna Dymna powróci w nowych "Samych swoich"! Kogo zagra 71-letnia aktorka?

Ruszyły już zdjęcia do prequela "Samych swoi", który reżyseruje Artur Żmijewski. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że na ekranie powróci Anna Dymna, która w kultowej trylogii wcielała się w Anię Pawlakównę. Kogo zagra w nowych "Samych swoich"?

Kogo zagra Anna Dymna w prequelu? Fot. Kadr z "Kochaj albo rzuć"

W dwóch częściach kultowej trylogii "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć", Anna Dymna grała Anię Pawlakównę, wnuczkę Kazimierza Pawlaka i córka Witii Pawlaka. Okazuje się, że aktorka pojawi się również w prequelu "Samych swoich". Kogo zagra?

– Ja tam gram niestety tylko epizod Gram prawujenkę Ani Pawlak – wyjawiła w rozmowie z "Faktem" Anna Dymna. – Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałam tę propozycję. Jak się urodzi Ania w "Nie ma mocnych", to będzie podobna do tej ciotki i to będzie bardzo sympatyczne – dodała aktorka.

– Jest super towarzystwo. Miałam jeden dzień zdjęciowy. Było przeuroczo. Był koń, był Pawlak młodziutki... – mówiła Dymna. 71-letnią aktorkę mogliśmy w ubiegłym roku oglądać w "Wielkiej wodzie", serialu Netflixa o powodzi z 1997 roku, w którym aktorka była nie do poznania.

O czym będą nowi "Sami swoi" Artura Żmijewskiego?

"Sami swoi" to polski film komediowy w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego sprzed ponad 50 lat. Jego fabuła rozgrywa się po zakończeniu II wojny światowej, gdy rodziny Pawlaków oraz Karguli muszą przenieść się z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Sąsiedzi kłócą się ze sobą od lat, a wraz z osiedleniem się w nowej miejscowości znajdują kolejne powody do niesnasek.

W produkcji w Kazimierza Pawlaka wcielił się Wacław Kowalski ("Niebieskie jak Morze Czarne"), zaś Władysława Kargula zagrał Władysław Hańcza ("Chłopi"). Oprócz nich w obsadzie znaleźli się również Zdzisław Karczewski ("Czerwone i złote"), Jerzy Janeczek ("Kret"), Ilona Kuśmierska ("Noce i dnie") i Witold Pyrkosz ("Janosik"). Film z 1967 roku ma dziś status kultowego i doczekał się dwóch kontynuacji: "Nie ma mocnych" (1974) i "Kochaj albo rzuć" (1976).

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, powstaną nowi "Sami swoi", a właściwie prequel kultowego filmu. Zdjęcia ruszyły już na Kielecczyźnie, a konkretnie w Parku Etnograficznym w Tokarni.

O czym opowie prequel "Samych swoich"? Ma pokazać relacje Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane w 1945 r. Znamy już obsadę: Kazimierza Pawlaka zagra Zbigniew Zamachowski, a we Władysława Kargula wcieli się Mirosław Baka. Wiemy na razie, że w filmie pojawiają się również m.in. Wojciech Malajkat, Adam Ferency, Paulina Gałązka i Anna Dymna.

Scenariusz napisał Andrzej Mularczyk na podstawie książki "Czyim ja żyłem życiem", która jest zbiorem opowiadań o wojennych i powojennych losach Polaków. W roli reżysera "Samych swoich" ma zadebiutować gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz", czyli Artur Żmijewski. Widzowie znają go z licznych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Na dużym ekranie zagrał m.in. w "Nigdy w życiu" z Danutą Stenką, "Psach" Władysława Pasikowskiego i "W pustyni i w puszczy". Od 2008 roku odgrywa postać tytułowego księdza w serialu "Ojciec Mateusz".