Powstanie prequel "Samych swoich"! Za kamerą stanie gwiazdor "Ojca Mateusza"

"Sami swoi" z 1967 roku jest kultowym filmem. Starsze pokolenia uważają nawet, że takich komedii już się nie kręci. Na horyzoncie pojawiła się informacja, która jednych może zachwycić, drugich zasmucić. Przygody rodzin Pawlaków i Karguli otrzymają prequel, a jego reżyserią ma zająć się gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz".

Artur Żmijewski z serialu "Ojciec Mateusz" wyreżyseruje prequel "Samych swoich". Fot. kadr z filmu "Sami swoi"

Przypomnijmy, że w oryginale w głównych rolach wystąpili Władysław Hańcza oraz Wacław Kowalski. Za reżyserię filmu odpowiadał Sylwester Chęciński.

Przypomnijmy, że "Sami swoi" to polski film komediowy w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego sprzed ponad 50 lat. Jego fabuła rozgrywa się po zakończeniu II wojny światowej, gdy rodziny Pawlaków oraz Karguli zostają zmuszone do tego, by przenieść się z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. Sąsiedzi kłócą się ze sobą od lat, a wraz z osiedleniem się w nowej miejscowości znajdują kolejne powody do niesnasek.

W produkcji w Kazimierza Pawlaka wcielił się Wacław Kowalski ("Niebieskie jak Morze Czarne"), zaś Władysława Kargula zagrał Władysław Hańcza ("Chłopi"). Oprócz nich w obsadzie znaleźli się również Zdzisław Karczewski ("Czerwone i złote"), Jerzy Janeczek ("Kret"), Ilona Kuśmierska ("Noce i dnie") i Witold Pyrkosz ("Janosik").

Według doniesień portalu Naekranie.pl właśnie ruszyły zdjęcia do prequela "Samych swoich". Produkcja jest kręcona na Kielecczyźnie, a konkretnie w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Co ciekawe, w roli reżysera tytułu ma zadebiutować gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz", czyli Artur Żmijewski. Widzowie znają go z licznych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Na dużym ekranie zagrał m.in. w "Nigdy w życiu" z Danutą Stenką, "Psach" Władysława Pasikowskiego i "W pustyni i w puszczy". Od 2008 roku odgrywa postać tytułowego księdza w serialu "Ojciec Mateusz".

Ile "ojciec Mateusz" dostaje za odcinek?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w zeszłym roku "Super Express" dowiedział się, ile za rolę "ojca Mateusza" otrzymuje Artur Żmijewski. Z wyliczeń tabloidu wynika, że za każdy dzień zdjęciowy aktor otrzymuje 15 000 złotych. W jednym sezonie (a było już ich aż 27), jest 30 dni zdjęciowych, co łącznie daje sumę 450 000 złotych za jeden sezon.

Dodajmy, że cztery lata temu mówiło się o możliwym zakończeniu "Ojca Mateusza". Żmijewski chciał podobno odejść z produkcji. "SE" donosi, że aktora udało się powstrzymać przed tą decyzją. W grę miała jednak wchodzić spora podwyżka wynagrodzenia.

Serial TVP cieszy się ogromnym sukcesem. Losy polskiego księdza-detektywa stworzono na podstawie włoskiego "Don Matteo". W produkcji występują: Kinga Preis ("Córki dancingu"), Michał Piela ("Wkręceni"), Piotr Polk ("7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"), Rafał Cieszyński ("Fenomen") i Artur Pontek ("Mów mi Rockefeller").