Dramat w Indiach. Setki ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej

redakcja naTemat

B lisko 300 osób nie żyje – taki jest bilans ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej, do której doszło w Indiach. Wiele wskazuje, że na tym nie koniec, bowiem nowe doniesienia nadal spływają. Do tragicznego wypadku doszło w piątek w Balasore, w stanie Orisa we wschodnich Indiach, gdzie wykoleił się pociąg. Liczba rannych na razie szacowana jest na około 800 osób.