Sikorski chętnie stanie przed komisją. "Opowiem o rozmowach w gabinecie Kaczyńskiego"

Jeśli komisja, którą powołuje ustawa "lex Tusk" faktycznie rozpocznie przesłuchania, chętnie stawi się przed nią Radosław Sikorski (PO). Jak zapowiedział, opowie o tym, co usłyszał w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Jak wskazał polityk, transmisja obrad będzie "szansą na dotarcie do tamtej bańki i powiedzenie paru słów prawdy tamtemu elektoratowi".

Sikorski stanie przed komisją w ramach lex Tusk. Opowie, o czym mówił PiS Fot. Lukasz Piecyk / REPORTER

O swoim planie stawienia się przed komisją powołaną w ramach ustawy zwanej "lex Tusk", Radosław Sikorski powiedział w Onecie. Biorąc pod uwagę, że polityk, oprócz tego, że zasiadał w rządzie Donalda Tuska, był także ministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, można się spodziewać, że ma wiele do opowiedzenia.

– W 2007 r. byłem ministrem w rządzie Kaczyńskiego i bardzo mnie dziwiło, dlaczego Macierewicz przygotowuje raport z weryfikacji WSI, który doprowadza do dekonspiracji polskiej agentury na Wschodzie. Dlaczego tłumaczy go na rosyjski? Dlaczego ujawnia bieżące operacje wywiadowcze? – powiedział w Onecie Radosław Sikorski.

Komisja otworzy oczy wyborcom Prawa i Sprawiedliwości?

Europoseł Radosław Sikorski odniósł się także do tego, że obrady komisji mają być transmitowane przez media rządowe.

– Mam nadzieję, że ten lincz medialny będzie pokazywany w goebbelsowskich mediach. Uważam, że to będzie jednocześnie pułapka, ale też i szansa na dotarcie do tamtej bańki, na powiedzenie paru słów prawdy tamtemu elektoratowi – wyjaśnił. Jak dodał, będzie miał do powiedzenia coś, co z pewnością może zaburzyć wizerunek obecnej partii rządzącej. – Chętnie opowiem komisji o ówczesnych rozmowach w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego – dodał.

Zdaniem Sikorskiego stawienie się przed komisją może być szansą na otwarcie niektórym osobom oczu. Wskazał jednak także, że wiąże się to z ryzykiem, bo transmisje raczej nie będą oddawać rzetelnie tego, co przekazują niewygodni świadkowie.

– Spodziewam się, że wyciągną wyrwane z kontekstu zdania z jakichś notatek koncepcyjnych. Od ponad siedmiu lat mają pełną kontrolę nad ABW, wywiadem i prokuraturą, więc gdyby mieli coś prawdziwego, to wszyscy już byśmy siedzieli – cytuje polityka Onet.

Szydło w PE atakuje Sikorskiego

Jak pisaliśmy ostatnio w naTemat, Beata Szydło wygłosiła w Parlamencie Europejskim komentarz o tym, że opozycja komentuje ustawę powołującą komisję ds. badania rosyjskich wpływów, chociaż jej nie zna. Przy tej okazji powiedziała także, że ustawa jest zgodna z prawem i w pełni konstytucyjna, chociaż eksperci podają konkretnie, które artykuły Konstytucji RP, łamie "lex Tusk".

Nie obeszło się także bez docinków pod adresem Radosława Sikorskiego, do którego Szydło zwróciła się słowami: – Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych.

Czytaj także: https://natemat.pl/397731,radoslaw-sikorski-wywiad-na-10-lat-natemat