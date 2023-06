"Wiadomości" w amoku. Tak pokazały marsz 4 czerwca

redakcja naTemat

P rzez Warszawę w niedzielę przeszedł wielki marsz opozycji z inicjatywy Donalda Tuska. Szacowana liczba uczestników to pół miliona osób. Jednak obraz tego wydarzenia, jaki zaprezentowały "Wiadomości" nijak ma się do tego, co tam się wydarzyło. Pracownicy publicznej telewizji i tym razem zaprezentowali wysoki poziom propagandy prorządowej.