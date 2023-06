D o 60. KFPP w Opolu pozostało zaledwie parę dni, a tu wybuchła taka afera. Podczas próby reżyser koncertu "Debiutów" użył wulgaryzmów, co doprowadziło Dodę do łez. TVP odsunęła Dobrowolskiego od show Rabczewskiej. Tymczasem głos zabrała Edyta Górniak, po tym, jak przeczytała, że media łączą ją z mężczyzną. Zasugerowano, że się przyjaźnią.





Reżyser TVP od afery z Dodą jest przyjacielem Edyty Górniak? Artystka zareagowała

Joanna Stawczyk

