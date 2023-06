S zymon Hołownia z Polską 2050 pójdzie do wyborów z PSL-em Kosiniaka-Kamysza i wystartuje z nim pod wspólnym szyldem. Komitet wyborczy ma specjalnie wymyśloną na tę okoliczność nazwę – "Trzecia Droga". Liderowi Polski 2050 wydawało się, że do konsultacji w sprawie projektu Przyszłość + zasiądą wszystkie strony polityczne, ale nie zgodzili się na to przedstawiciele KO i Lewicy. Pomysłu Hołowni broni za to... Radosław Fogiel z PiS-u.





Prawa ręka Kaczyńskiego staje w obronie Hołowni. "Tusk zrobił ich w konia"

Agnieszka Miastowska

