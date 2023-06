Twarda deklaracja Hołowni ws. wyborów. Chodzi o sojusz z PiS

Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL ma jasny plan na czas po wyborach. Szymon Hołownia zadeklarował twardo, że politycy tej formacji nie wejdą w koalicję ze Zjednoczoną Prawicą.

Szymon Hołownia. Fot. Mateusz Grochocki/East News

Hołownia powiedział, co zrobi Trzecia Droga ws. koalicji z PiS

– My powiedzieliśmy jasno, że nie wejdziemy w koalicję ze Zjednoczoną Prawicą. Mam nadzieję, że po wyborach będziemy tworzyć wspólny rząd z ugrupowaniami demokratycznymi – mówił na antenie Polsat News we wtorek Szymon Hołownia z Polska 2050. Polityk przekonywał też, że "jeżeli ktoś dzisiaj lansuje tezę, że opozycja ma mieć tylko jedną twarz: Platformy Obywatelskiej, to jest w błędzie". – To nie jest ani 2011, ani 2015 rok. Dzisiaj są już inne czasy, potrzeba nowej polityki – uważa Hołownia.

Podkreślił jednak, że "relacje między partiami opozycyjnymi są dużo lepsze niż między Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Kaczyńskim i ich partiami".

Spięcie na linii KO i Trzecia Droga ws. rozmów z PiS

Hołownia odniósł się także do ostatniej deklaracji Donalda Tuska ws. rozmów z PiS. – Chcę zapytać kolegów z opozycji, którzy twierdzą, że z PiS można rozmawiać tylko o warunkach kapitulacji, czy właśnie o tym rozmawiają z nimi w programach? Nie słyszałem – mówił.

O co chodzi? W poniedziałek odbyły się konsultacje "Przyszłość+". Jest to propozycja zwiększenia m.in. wydatków na edukację do 6 proc. PKB. W rozmowach, oprócz ekspertów i nauczycieli, brali udział przedstawiciele Polski 2050, PSL i PiS.

Przy wspólnym stole usiedli m.in. wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski (PiS), Dariusz Klimaczak (PSL), Michał Gramatyka (Polska 2050), Mirosław Suchoń (Polska 2050), a także sekretarz Polski 2050 Agnieszka Buczyńska.

Nie było tam KO, gdyż pomysł też skrytykował Donald Tusk. "Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" – podsumował krótko pomysł Hołowni i Trzeciej Drogi lider PO.

Dodajmy jeszcze, jakie poparcie mają obecnie poszczególne partie. Z nowego sondażu zrealizowanego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na Zjednoczoną Prawicę deklaruje oddać 34,2 proc. ankietowanych. Druga w tym zestawieniu jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 29,7 proc. wszystkich głosów. Trzecią siłą w tym badaniu jest Konfederacja z poparciem na poziomie 11,5 proc.

Tuż za podium znalazła się Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która może liczyć 10,2 proc. Kolejne miejsce należy do Lewicy i Partii Razem (9,7 proc.).