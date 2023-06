Jesienią na antenie telewizji Polsat pojawi się nowe reality show. Jak się okazało to format, który za granicą osiągnął ogromny sukces. Teraz Edward Miszczak zdradził, jaki program zobaczą widzowie i na czym będzie on polegał.

Nowe reality show w Polsacie. Miszczak zdradza, co zobaczymy jesienią Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Edward Miszczak po 25 latach w TVN podjął decyzję, która dla niektórych była szokująca. Zdecydował się przejść do konkurencji, zastępując Ninę Terentiew. Choć o tej zmianie mówiło się już od kilku miesięcy, to formalnie nowy dyrektor programowy Polsatu rozpoczął pracę w połowie stycznia tego roku.

Wszyscy już przyzwyczaili się do zmian, które Edward Miszczak wprowadza na antenie telewizji Polsat. Niektóre z nich wywołały spore zaskoczenie wśród opinii publicznej. Tym razem okazało się, że dla odmiany nie ściągnie kolejnego programu. Na antenie Polsatu pojawi się nowy program, który stał się hitem między innymi w Stanach Zjednoczonych.

Już jesienią na antenie telewizji, której dyrektorem programowym od stycznia został Edward Miszczak pojawi się program oparty na amerykańskim formacie "The Real Housewives". Jak się okazało uczestniczki programu już zostały wybrane drogą castingu. Jak się okazało, bohaterkami będą kobiety, które odniosły życiowy sukces w różnych branżach, takich jak kosmetologia, medycyna czy hotelarstwo.

Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy, gdzie mieszkają, dowiemy się, jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się, jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy, jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty? Edward Miszczak

"The Real Housewives Warszawa" ma być 35. edycją globalnej rodziny formatu. Premierowa edycja programu miała miejsce w 2006 roku. Do tego czasu zostały wyemitowany na antenie telewizji w Australii, Francji, Grecji i Niderlandach.

Edward Miszczak: "Telewizja rządzi się nowymi twarzami"

Jakiś czas temu Edward Miszczak udzielił wywiadu Wirtualnym Mediom, gdzie dosadnie skomentował, na czym polega praca w telewizji. Wspomniał o tym, że telewizja wcale nie rządzi się swoimi prawami, a zupełnie czymś innym.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. (…) Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością – stwierdził dyrektor programowy Polsatu. Zapowiedział również, że może to nie być koniec przetasowań. – Jakby nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – zasugerował enigmatycznie.

Przypomnijmy, że o przejściu Miszczaka po 25 latach z TVN-u do Polsatu wiadomo było już od października 2022 roku.

"W życiu każdego przychodzi taki moment, że mimo sukcesów odczuwa się potrzebę zmiany. Dlatego podjąłem decyzję o odejściu, ale ludzie i to wyjątkowe miejsce zawsze będą w moim sercu. TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej drodze" – przyznał wówczas dziennikarz.