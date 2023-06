"Ani jednej więcej" to hasło protestów, które w środę 14 czerwca przechodzą ulicami naprawdę całej Polski – bo ponad 70 miast i to także tych najmniejszych. W Nowym Targu przemawia pani Krystyna, czyli matka zmarłej Doroty, której odmówiono aborcji. – Moja córka zwijała się z bólu. Kiedy ją kierowali na oddział, powiedzieli jej: "Pani Dorotko, jest w pani jakaś bakteria, ale nie wiemy co to za bakteria" – mówi. W trakcie protestu szpital, w którym zmarła ciężarna wydał oświadczenie.





Szpital, w którym zmarła Dorota, wydał oświadczenie. Protest "Ani jednej więcej" idzie przez Polskę

Agnieszka Miastowska

