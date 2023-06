T o mógł być jeden z kluczowych dowodów. Nagranie z kamer monitoringu sopockiego Dream Clubu mogło odpowiedzieć na wiele pytań, które ciągle są zadawane w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Ale nie odpowie, bo jakość jest fatalna. To dziwi ówczesnego właściciela Marcina T., który twierdzi, że wcześniej nagrania były wielokrotnie wykorzystywane do sprawdzania konkretnych zdarzeń, a na filmach udawało się dostrzec nawet takie detale jak próby handlu narkotykami.





Monitoring z klubu mógł być kluczowy w sprawie Wieczorek. Tak "Turek" mówił o uszkodzeniu nagrania

Dorota Kuźnik

