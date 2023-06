M agical to popularny patostreamer. Wraz ze swoją matką Gosią "Gohą" Zwierzyńską stał się w ostatnim czasie jeszcze bardziej rozpoznawalny poprzez aktywność na Tik-Toku. Niewielu jednak zna dokładną przeszłość Daniela. Co wiemy o jego początkach na polskim YouTubie? Za co spędził rok w więzieniu? Odpowiadamy.





Kim jest Daniel Magical? To patoinfluencer, który z mamą "Gohą" podbija Tik-Toka

Weronika Tomaszewska

