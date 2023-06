Smaszcz z kolejnym pozwem od Cichopek. Wyśmiała świadków, w tym... Kurską i Muchę

Joanna Stawczyk

M imo tego, że Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek nie komentują osobiście wywiadów czy wpisów byłej żony gwiazdora TVP, nie oznacza to, że puszczają to płazem. Paulina Smaszcz poinformowała o tym, że dostała kolejny pozew. Tym razem od wybranki ex męża. Pokazała, kogo prezenterka powołała na świadków w sprawie. Nie zabrakło kąśliwości.