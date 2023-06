Denise Richards i Charlie Sheen to jedna z najpopularniejszych aktorskich par lat 90. w Hollywood. Para doczekała się córki Sami Sheen. Jak się okazało nastolatka zarabia na sex workingu. Teraz na TikToku opublikowała wideo, w którym zdradziła, że "kocha swoją pracę" i nie wyobraża sobie innego zajęcia. Co o jej pracy sądzą rodzice?

19-letnia córka znanych aktorów świętuje rocznicę sex working [WIDEO] Fot. instagram.com / @samisheen

Córka Denise Richards i Charliego Sheena rzuciła liceum i niedługo po tym jak w marcu ubiegłego roku skończyła osiemnastkę, założyła konto na OnlyFans. To serwis, który z założenia miał być przeznaczony dla artystów i twórców (tak jest przynajmniej napisane na stronie), ale stał się platformą do zarabiania na treściach erotycznych i pornograficznych.

Niektóre dziewczyny zbijają tam astronomiczne kokosy – około dwa lata temu nastoletnia raperka Bhad Bhabi w 6 godzin wykręciła okrągły milion dolców. Teraz Sami Sheen świętuje rocznicę pracy jako sex workerka.

19-letnia córka znanych aktorów świętuje rocznicę sex workingu [WIDEO]

19-letnia córka najpopularniejszej pary Hollywood z lat 90. bardzo aktynie prowadzi swoje media społecznościowe. Jej profil na TikToku ma już ponad dwa miliony polubień, a obserwuje je prawie 100 tys. użytkowników. W jednym z ostatnich nagrań pokazała jak przygotowuje się do pracy na platformie OnlyFans.

"Jestem sex workerką. Ogoliłam już całe ciało i nałożyłam na skórę balsam. Teraz się maluję" – opowiadała na wideo. Nastolatka nie ukrywa tego, że jej aktywność na portalu polega głównie na robieniu zdjęć. Jak sama przyznała, nie lubi kręcić filmów, ponieważ czuje się niezręcznie. Fotografie, które publikuje wykonuje sama lub prosi o pomoc przyjaciela.

Sami Sheen zwróciła uwagę na to, że nie pracuje w przemyśle pornograficznym i nie filmuje siebie podczas seksu. Żeby tego było mało, nastolatka podkreśliła, że pokazywanie ciała jest źródłem jej dochodu, dlatego używa określenia sex workerka (pracownica seksualna – przyp. red.). Jak sama zdradziła, na platformie OnlyFans jest już od roku i przyznaje, że nie wyobraża sobie pracować w innym zawodzie.

Nikt nie nakłoniłby mnie teraz do zmiany pracy. Nie wiem, dlaczego ludzie tak źle osądzają tę formę zarobku. Uwielbiam to i to mnie uszczęśliwia. Dzięki temu jestem też dużo pewniejsza siebie. Uwielbiam pracować z domu i rozmawiać z moimi subskrybentami. Kocham swoją pracę. Sami Sheen

Co o pracy 19-letniej córki Denise Richards i Charlie Sheen?

Po tym jak Sami Sheen oświadczyła, że dołącza do platformy OnlyFans, jej ojciec Charlie Sheen wydał komentarz za pośrednictwem rzecznika prasowego Jeffa Ballarda.

Ma teraz 18 lat i mieszka z matką pod jednym dachem. Nie toleruję tego , ale ponieważ nie mogę temu zapobiec, namawiałem ją, by zachowała w tym wszystkim klasę, kreatywność i uczciwość. Charlie Sheen

Z kolei Denise Richards w rozmowie z ET przyznała, że jej córka jest pełnoletnia. Jej zdaniem, ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji, podkreślając, że nie są one uwarunkowane tym, z kim aktualnie mieszka. "Jako rodzic mogę wskazać jej właściwą drogę i obdarzyć zaufaniem, ale Sami dokonuje własnych wyborów" – podsumowała Denise Richards.