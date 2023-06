Al Pacino w wieku 83 lat po raz czwarty został ojcem. Dla jego dziewczyny Noor Alfallah, która ma 29 lat, to pierwsze dziecko. Szczęśliwe wieści przekazał w czwartek Agence France-Presse jego agent. Partnerka 83-letniego aktora urodziła chłopca.

Al Pacino został ojcem po raz czwarty! Aktor doczekał się drugiego syna Fot. zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Al Pacino ma już 33-letnią córkę Julie, której doczekał się z Jan Tarrant oraz dwójkę 22-letnich bliźniaków: Olivię oraz Antona, będących owocem jego związku z Beverly D'Angelo.

Pacino oraz Alfallahę zaczęto łączyć w kwietniu 2022, gdy paparazzi zrobili im zdjęcia na kolacji. Aktor nie jest pierwszym starszym mężczyzną, z którym spotyka się Noor. Wcześniej była dziewczyną Micka Jaggera (gdy on miał 74 lata, a ona 22), a także 60-letniego miliardera Nicolasa Berggruena.

Niedawno Stan Rosenfield, agent gwiazdy, przekazał AFP, że chłopiec szczęśliwie przyszedł na świat, a aktor doczekał się już czwartego potomka. Rodzice dali synowi imię Roman.

29-letnia partnerka aktora pracuje w przemyśle filmowym. Jak podało "People" jest z 83-letnim gwiazdorem jest związana od kwietnia 2022 roku. Pierwsze pogłoski na temat ich związku ukazały się, gdy do mediów wyciekły informacje, że widziano ich razem na kolacji. Część portali plotkarski donosi, że para spotykała się już dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że Pacino to zdobywca Oscara za film "Zapach kobiety" oraz czterech Złotych Globów za takie tytuły, jak: "Jack, jakiego nie znacie", "Anioły w Ameryce", wspomniany "Zapach kobiety" oraz "Serpico". W ostatnich latach aktor wystąpił w takich produkcjach, jak: "Łowcy", "Dom Gucci" oraz "Irlandczyk".

Robert De Niro doczekał się siódmego dziecka w wieku 79. lat

Przypomnijmy, że ojcem niedawno został również kolega z planów filmowych Pacino, a także jego wieloletni przyjaciel, czyli Robert De Niro. Gwiazdor obecnie promuje kolejny film ze swoim udziałem. Chodzi o komedię "About My Father" ("Wszystko o moim starym").

Podczas wywiadu dla ET Canada 79-letni zdobywca Oscara przypadkiem wyznał, że na świecie jest już jego siódma pociecha.

– Myślę, że każdy rodzic powiedziałby to samo. Zawsze chcesz zrobić to, co właściwe dla dzieci i dać im korzyść płynącą z wątpliwości, ale czasami nie możesz – mówił De Niro, odnosząc się do produkcji i poruszanej w niej kwestii rodzicielstwa.

Wtedy reporterka Brittnee Blair podpytała go o dzieci. – Wiem, że masz sześcioro – dodała. Na co aktor odparł: – Właściwie to siedmioro – i ogłosił światu radosną nowinę. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów dotyczących imienia czy płci nowo narodzonego dziecka.

Artysta nie ujawnił też tożsamości matki swojego potomka. Warto jednak dodać, że ostatnio był łączony z instruktorką sztuk walki Tiffany Chen.

Poza wspomnianym filmem, De Niro w ostatnich latach wystąpił w takich produkcjach, jak: "Amsterdam", "Wojna z dziadkiem", "Cwaniaki z Hollywood", "Irlandczyk", "Arcyoszust" czy "Joker".