Małgorzata Rozenek-Majdan w czwartkowy wieczór uczestniczyła w obradach Sejmu. Tam wzięła udział w obradach nad projektem ustawy o refundacji in vitro. Z mównicy opowiedziała o swoich doświadczeniach w byciu mamą.

Małgorzata Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie. Mówiła na temat in vitro Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Małgorzata Rozenek-Majdan to dziennikarka, autorka książek, przedsiębiorczyni, prezenterka, influencerka, ale także aktywistka. Od lat jest zaangażowana w pomoc parom, które walczą z niepłodnością. Chce, aby rodacy mogli swobodnie korzystać z metody in vitro.

Celebrytka pokazała na swoim Instagramie przygotowania do wystąpienia w Sejmie. Na załączonej rolce pokazała, jak wieczorem przybyła do budynku, spacerowała po korytarzach w towarzystwie Ewy Kopacz czy Cezarego Tomczyka. Rozenek podczas swojego przemówienia podkreśliła, jak ważna dla niej samej jest metoda in vitro.

Staję przed wami jako matka. Matka trójki dzieci, urodzonych dzięki metodzie in vitro (...) Bardzo długo byłam pacjentką klinik leczenia niepłodności. Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą. A to najważniejsza rzecz, którą mogę w życiu przeżywać. Małgorzata Rozenek-Majdan

Niespełna chwilę później gwiazda TVN w towarzystwie posłanek Agnieszki Pomaski i Barbary Nowackiej przekazały dobrą wiadomość. Pierwsza debata nad ustawą o in vitro zakończyła się sukcesem, a projekt trafił do komisji zdrowia.

Małgorzata Rozenek-Majdan w Senacie o in vitro. Wystartuje do Sejmu?

Podczas konferencji we wtorek 6 czerwca nie zabrakło pytania o to, czy będzie walczyła o mandat posłanki z list Platformy Obywatelskiej. – Czy temat doprowadzi panią do polityki? Wystartuje pani do Sejmu? – zapytał dziennikarz Wirtualnej Polski, powołując się na informacje, które przekazał "Super Express".

– Niezwykle dobrze czuję swoją rolę jako aktywistki i na tej roli chciałabym się jak na razie skupić. Jestem dziennikarką, prowadzącą jeden z kultowych programów telewizji TVN i to jest coś, co zawodowo mnie spełnia – podkreśliła Rozenek-Majdan.

– Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości nie wiadomo – dodała. Gwiazda TVN zadeklarowała, że nie wystartuje w najbliższych wyborach. – Ani tych, których spodziewamy się w październiku, ani tych następnych, których spodziewamy się w 2024 roku – oświadczyła.

Dziennikarz dopytał aktywistkę także o to, czy słyszała wypowiedź posłanki PiS Barbary Bartuś. – To skandaliczna wypowiedź, która sugeruje, że in vitro to produkcja dzieci. Bardzo ważne jest zaangażowanie naszych środowisk, związanych z leczeniem niepłodności w stawianie wyraźnego sprzeciwu na takie przedmiotowe traktowanie nas i naszych dzieci – powiedziała influencerka.

– Ja bardzo dziękuję środowisku Koalicji Obywatelskiej za to, że możemy z podniesionym czołem iść i mówić, że nasze dzieci są podmiotem. My je kochamy i nasze dzieci nie są elementem produkcji człowieka, tylko są najbardziej wyczekanymi, jak to możliwe – zaznaczyła.