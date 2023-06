Magda Gessler w jednym z wywiadów pokusiła się o szokujące stwierdzenie. Restauratorka wypowiedziała się na temat społeczności LGBTQ+. "Wytłumaczyła", skąd biorą się geje. Jej kontrowersyjne słowa nie przypadły do gustu internautom.

Gessler o społeczności LGBTQ+. Przedstawiła tezę, skąd się biorą geje. Fot. instagram.com / @magdagessler_official

Magda Gessler to marka sama w sobie. Królowej polskiej gastronomii nie da się podrobić. Jej znaki rozpoznawcze to burza blond loków i ognisty temperament. Stacja TVN, której dyrektorem programowym przez ostatnie ćwierć wieku był Edward Miszczak, cieszy się, że ma na pokładzie taką gwiazdę.

Gessler o społeczności LGBTQ+. Przedstawiła tezę, skąd się biorą geje

Nie jest tajemnicą, że Gessler bywa kontrowersyjna. Fanów restauratorki bardzo zaskoczyła jej ostatnia wypowiedź. Reporter Pomponika w trakcie rozmowy poruszył z celebrytką tematy związków, miłości oraz kwestii porzucania przez mężczyzn partnerek dla młodszych kobiet.

Nagle Magda Gessler postanowiła wtrącić zaskakującą tezę. Według niej mężczyźni zakochują się w innym mężczyznach... ze strachu przed kobietami.

– Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn. Nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, o sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność – wyjaśniła restauratorka.

Wypowiedź Magdy Gessler oburzyła sporą część internautów. Pod krótkim wideo zaroiło się od negatywnych komentarzy, a użytkownicy serwisu nie przebierali w słowach.

"Lubię Madzię, ale co ona wygaduje"; "Ale odklejona"; "Co!? To tak nie działa"; "Dlaczego pani Madziu. Proszę niech pani powie, że to nie było na serio"; "A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby, nie mamy na to wpływu?"; "Leje ze śmiechu"; "Czy to prima aprilis?"; "Bardzo ciekawa teoria" – czytamy w komentarzach.

Ujawniono szczegóły filmu o życiu Magdy Gessler. Restauratorkę zagra Katarzyna Figura?

Jakiś czas temu "Super Express" dowiedział się, że "od kilku miesięcy Magda Gessler spotyka się z producentami, uczestniczy w pracach nad scenariuszem i chciałaby współreżyserować dzieło".

Ponoć gwieździe TVN zależy na tym, by dać szansę młodym, nieznanym jeszcze aktorkom. Jednocześnie chciałaby też zaangażować do produkcji samą Katarzynę Figurę. – Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała – powiedziała tabloidowi osoba z produkcji.

Swego czasu Figura także swoim wyglądem mocno przypominała Gessler. Miała burzę loków i blond włosy. Przypomnijmy, że swego czasu mówiło się, że to Joanna Opozda jest brana pod uwagę do roli Gessler. Sama zainteresowana wówczas odniosła się do tych plotek. "Niestety nic mi o tym nie wiadomo, chociaż nie ukrywam, że z przyjemnością zagrałabym panią Magdę Gessler" – stwierdziła we wpisie na Instagramie.