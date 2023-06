Anna Lewandowska na jachcie. Sportsmenka świętuje urodziny trenera bachaty

Anna Lewandowska w relacji na Instagramie opublikowała serię zdjęć ze słonecznego wypadu jachtem z przyjaciółmi. Jak się okazało, w ten weekend sportsmenka spędziła czas na Majorce, świętując urodziny swojego trenera bachaty.

Anna Lewandowska w bikini na jachcie. Świętuje urodziny trenera bachaty. Fot. instagram.com / @annalewandowska

Kalendarz Anny Lewandowskiej dosłownie pęka w szwach. Trenerka fitness swój grafik dostosowuje głównie pod męża, do tego dochodzą jej biznesy. Lewandowska potrafi też znajdować czas dla siebie, oddając się treningowi bachaty, w której zakochała się do reszty właśnie w Barcelonie. Co to bachata? To zmysłowy taniec wywodzący się z Karaibów.

Nie jest tajemnicą, że Lewandowscy dużo podróżują. Na co dzień mieszkają w Barcelonie, często bywają w Polsce, a także na Majorce. Jednak z relacji sportsmenki na Instagramie wynika, że ostatnio więcej czasu spędza na wspomnianej wyspie, gdzie wraz z mężem posiadają willę, której wartość, jak podają media, wynosi 3,5 miliona euro.

Anna Lewandowska w bikini na jachcie. Świętuje urodziny trenera bachaty

Anna Lewandowska w swoich mediach społecznościowych dzieli się ze swoimi fanami, w jaki sposób spędza czas wolny. Na publikowanych zdjęciach czy filmikach widać jak chętnie odwiedza okoliczne plaże, czy też spaceruje czarującymi uliczkami.

Niedawno na InstaStories Lewandowska podzieliła się relacją z wypadu jachtem, na który udała się wraz ze swoimi przyjaciółmi. Jak się okazało, wycieczkę zorganizowano z wyjątkowej okazji. Jak sama zdradziła, Mathias Font, jej trener bachaty, obchodził wówczas swoje urodziny.

W relacji na Instagramie "Lewa" opublikowała między innymi zdjęcie, na którym wszyscy zgromadzeni pozują do wspólnego zdjęcia z Mathiasem. Na zdjęciu nie zabrakło także krótkich życzeń, które sportsmenka skierowała do Fonta. "Wszystkiego, co najlepsze! Rozwijaj swoją pasję i inspiruj innych, mój przyjacielu" – napisała Lewandowska.

W dalszej relacji nie zabrakło zdjęć, na których internauci mogli zobaczyć, jak pozuje z telefonem w bikini na jachcie czy razem z koleżanką ćwiczy jogę na desce typu SUP.

Sensualny taniec "Lewej" z przystojnym instruktorem. Fani tylko o jednym...

Lewandowska, kilkukrotnie zdradziła, że przyjemność i chwilę wytchnienia od codziennego pędu daje jej taniec. Ukochany ją w tym dopinguje. "Bardzo doceniam to, że wspiera mnie w tej nowej pasji i często mówi: 'Widzę, że taniec daje ci dużo radości, więc biegnij na trening'".

Tymczasem żona Roberta Lewandowska jakiś czas temu opublikowała kolejne nagranie z lekcji tańca ze swoim ulubionym hiszpańskim instruktorem. Odtańczyli zmysłową choreografię, typową dla bachaty.

"Po czterech miesiącach tańczenia bachaty mogę śmiało powiedzieć, że zaczynam się uzależniać od tej aktywności. Poza treningami namawiam Was również do tańca. Jeśli jesteś z Barcelony polecam zajęcia z Mathiasem Fontem" – napisała "Lewa" pod filmikiem.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci chwalili Lewandowską za świetne ruchy. Mimo tego nie mogli powstrzymać się od nawiązywania do piłkarza, na co sportsmenka wymownie zareagowała.

"Robercik będzie zazdrosny"; "Dla mnie ten taniec jest zbyt erotyczny z obcym facetem"; "Robert gryzie wargę"; "Ciekawe co na to Robercik" – zareagowali (głównie panowie). "Chodzi ze mną" – odpowiedziała krótko "Lewa".